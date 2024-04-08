Migros'tan 2 güne özel flaş kampanya! 1 alana 1 bedava günleri başladı

Migros, Ramazan Bayramı'na birkaç gün kala büyük bir kampanya duyurdu. Bu hafta popüler bir “ücretsiz” kampanya başladı. Aynı zamanda çoğu üründe %50'ye varan indirimler sağlandı. Migros'ta bu hafta indirime giren ürünlerin listesi şöyle..

Ramazan ayına sayılı günler kala ülke genelindeki zincir mağazalar indirim kampanyaları düşünüyor. Migros her hafta olduğu şekilde bu hafta da çok sayıda üründe indirim yaptı. Migros, bir ürünün yanında ikincisi bedava kampanyasının yoğun ilgi görmesi üzerine bu kampanyayı yeniden başlattı. Birçok üründe ücretsiz kampanyalar rafların yeniden boşalmasına neden olabilir.

Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, 'Migros indirimli ürünler', 'Migros sanal market indirimleri', ‘Migros 1 alana 1 bedava ürünleri' 'Migros haftalık indirimler' vb. aramalarla araştırmalar yapıyorlar. Migros Sanal Markette de özel geniş çaplı bir kampanya da başlatıldı. Sanal marketlerde %50'ye varan indirimler sunuluyor.

Alışveriş seçimi ve alışveriş promosyonu başına 25 TL değerindeki kampanya 14 Nisan 2024'te sona eriyor. Migros'ta bu hafta indirime giren ürünlerin listesi şöyle:



