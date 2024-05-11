Migros zararına satış için gaza bastı! Ürünlerde yüzde 64 indirim başladı

Alışveriş meraklılarının gözdesi Migros, ara sıra gerçekleştirdiği ‘bir alana bir bedava’ ve cömert indirim kampanyalarıyla müşterilerini memnun ediyor.
KOZMETİKTE BÜYÜK İNDİRİM MİGROS'TA!
! Migros, kozmetik ürünlerdeki yeni kampanyasıyla tek fiyat avantajını sunuyor. Üstelik, %64’e varan indirimlerle Cumadan Cumaya alışverişinizi daha da keyifli hale getiriyor. İşte Migros’ta bu hafta sabitlenen cazip fiyatlar…
MİGROS KOZMETİK KAMPANYASI
İndirimli Ürünler ve Fiyatlar:
• Mayısbelline Bigshot Maskara + Garnier Mini Micellar Oil 100 Ml: 300 TL 150 TL (%50 İndirim)
• Neutrogena Skin Detox Serinletici Peeling Jel 150 ml: 222,22 TL 80 TL (%64 İndirim)
• NIVEA Repair & Care Vücut Losyonu: 333,33 TL 170 TL (%49 İndirim)
• Garnier Çift Fazlı Micellar Makyaj Temizleme Suyu: 276,60 TL 130 TL (%53 İndirim)
• Head & Shoulders Yağlanma Kontrolü Şampuan: 169,23 TL 110 TL (%35 İndirim)
• NIVEA Organik Pirinç Peeling Karma Ciltler: 219,51 TL 90 TL (%59 İndirim)
• Garnier Nem Bombası Yüz Maskesi: 85,11 TL 40 TL (%53 İndirim)
• Clear Women Saç Dökülmesine Karşı Şampuan: 179,10 TL 120 TL (%33 İndirim)
EV VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ
• Omo Active Oxygen Toz Çamaşır Deterjanı: 179,95 TL
• Bahçıvan Süzme Peynir 500 G: 59,95 TL
• Özlem Saraylı Dana Parmak Sucuk: 179 TL
• Signal Diş Macunu Üçlü Koruma: 39,95 TL
• Colgate Recyclean Yumuşak Diş Fırçası: 54,95 TL
• NESTLE Kakaolu Süt 6’lı Paket: 49,95 TL
• Clear Men 3 in 1 Şampuan: 89,95 TL
• Abdurrahman Tatlıcı Tadıbu Fındık Ezmesi: 89,90 TL