Migros zararına satış için gaza bastı! Ürünlerde yüzde 64 indirim başladı

Migros, alışveriş tutkunlarını sevindiren bir promosyon başlattı. ‘Bir alana bir bedava’ teklifiyle öne çıkan bu büyük perakende zinciri, fiyatları d oranında indirip sabitleyerek dikkatleri üzerine çekti. İşte, 9 Mayıs’a kadar devam edecek olan bu cazip kampanyanın ayrıntıları…