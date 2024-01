Migros’ta Beyaz Et Fiyatları Eritiyor!

Migros Marketlerde Beyaz Et Ürünlerinde Fırsatlar Kaçmaz!

Migros marketler, her geçen gün yaptığı indirim kampanyaları ile müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu sefer de evinizin ihtiyacı olan beyaz et ürünlerinde harika bir indirim fırsatı başlattı.

Migros marketler, her bütçeye uygun ürünleri raflarında bulundururken, bir yandan da çeşitli kampanyalarla müşterilerine avantajlar sunuyor. Son zamanlarda kırmızı et ve beyaz et fiyatlarının artmasına rağmen, Migros marketler beyaz et ürünlerinde indirim kampanyası düzenledi. Baget, kanat, pirzola, bütün fileto gibi ürünleri %30'a yakın indirimli fiyatlarla alabileceğiniz bu kampanyayı kaçırmayın.

Migros marketler, haftanın her günü yeni kampanyalarla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Beyaz et ürünlerine ardı ardına gelen zamlara karşı, Migros marketler %30 oranına varan indirim kampanyası başlattı. Bu indirim kampanyası sayesinde Bolca hindi göğüs bütün fileto 750 gr %30 indirimli 177,90 TL’den 124,90 TL’ye, Banvit piliç paket kilogram %28 indirimle 119,90 TL’den 86,90 TL’ye, Banvit piliç kanat kilogram %25 indirimli 132,90 TL’den 99,90 TL’ye, Banvit piliç pirzola kilogram %25 indirimle 119,90 TL’den 89,90 TL’ye, Şenpiliç büyük tabaklı piliç ızgara tava kilogram %24 indirimle 157,90 TL’den 119,90 TL’ye, Gedik büyük tabaklı piliç baget kilogram %13 indirimle 99,90 TL’den 86,90 TL’ye indi. Bu ürünlerin yanında nugget, şinitzel, çıtır lokum bonfile gibi ürünlerde de %25 oranına varan indirim kampanyası Migros marketlerde sizi bekliyor. İsterseniz Migros sanal marketten isterseniz de size en yakın Migros market şubesinden uygun fiyatlı beyaz etlerinizi alabilirsiniz. Dondurucunuzda yer açmanızda fayda var!