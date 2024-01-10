Migros’ta Peynir Şöleni! %43’e Varan İndirimler Sizi Bekliyor!

Migros'ta Peynir Fırsatı! %43'e Varan İndirimler Kaçmaz!

Migros marketler peynir severleri sevindirecek bir kampanya başlattı. Migros'ta peynir reyonunda %43'e varan indirimler sizleri bekliyor. Migros sanal marketten veya Migros şubelerinden yapacağınız alışverişlerde bu fırsatı kaçırmayın. Kaşar, beyaz peynir, labne, pizza peyniri ve daha birçok peynir çeşidi indirimli fiyatlarla Migros'ta!

Migros Peynir Kampanyası Detayları

Migros marketler peynir çeşitlerinde büyük bir indirim kampanyası duyurdu. Bu kampanya ile peynir alışverişinizi hem uygun hem de kaliteli yapabilirsiniz.

Migros'ta İndirimli Peynir Çeşitleri

Migros'ta peynir reyonunda indirimli olan peynir çeşitleri şunlardır:

Bahçıvan Beyaz Peynir Serpme 220 G : %43 indirimle 69,50 TL yerine sadece 39,90 TL

: %43 indirimle 69,50 TL yerine sadece 39,90 TL Bahçıvan Laktozsuz Yarım Yağlı Dilimli Beyaz Peynir 420G : %32 indirimle 117,90 TL yerine sadece 79,90 TL

: %32 indirimle 117,90 TL yerine sadece 79,90 TL Taciroğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 G : %32 indirimle 145,90 TL yerine sadece 99,90 TL

: %32 indirimle 145,90 TL yerine sadece 99,90 TL Tahsildaroğlu Olgunlaştırılmış Klasik İnek Beyaz Peyniri 300 G : %31 indirimle 109,00 TL yerine sadece 74,90 TL

: %31 indirimle 109,00 TL yerine sadece 74,90 TL Gürata Eski Kaşar 400 G : %30 indirimle 185,00 TL yerine sadece 129,90 TL

: %30 indirimle 185,00 TL yerine sadece 129,90 TL Yeşil Kozan Tam Yağlı Beyaz Peynir Kg : %30 indirimle 155,90 TL yerine sadece 109,90 TL

: %30 indirimle 155,90 TL yerine sadece 109,90 TL La Vache Qui Rit Dilimli Pizza Peyniri 180 G : %29 indirimle 99,00 TL yerine sadece 69,90 TL

: %29 indirimle 99,00 TL yerine sadece 69,90 TL Bahçıvan Laktozsuz Labne 200 G : %29 indirimle 47,90 TL yerine sadece 33,90 TL

: %29 indirimle 47,90 TL yerine sadece 33,90 TL Sek Taze Peynir Zeytinli Kekikli 150 G : %27 indirimle 37,50 TL yerine sadece 27,50 TL

: %27 indirimle 37,50 TL yerine sadece 27,50 TL Sek Taze Peynir Sade 150 G : %27 indirimle 37,50 TL yerine sadece 27,50 TL

: %27 indirimle 37,50 TL yerine sadece 27,50 TL Bahçıvan Tam Yağlı Probiyotik Süzme Beyaz Peynir 500 G : %26 indirimle 80,90 TL yerine sadece 59,90 TL

: %26 indirimle 80,90 TL yerine sadece 59,90 TL Bahçıvan Labne 200 G: %26 indirimle 45,60 TL yerine sadece 33,90 TL

İndirimli tam listeyi görmek için buraya tıklayınız.