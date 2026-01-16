Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ağrı'da Beşiz Kardeşlere Karnelerini Verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ağrı'da Beşiz Kardeşlerin Karnelerini Verdi
2025-2026 birinci dönem karne töreni
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ziyarette, 4/A sınıfında öğrenim gören Fatih ve Hatice Yılmaz çiftinin beşiz kızları Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ve Hiranur'a karneleri takdim edildi.
Bakan Tekin, çocuklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendi selamlarını ailelerine iletmelerini istedi.
