Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ağrı'da Beşiz Kardeşlere Karnelerini Verdi

Bakan Yusuf Tekin, 2025-2026 birinci dönem karne töreninde Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulunda beşiz kardeşlere karnelerini verdi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:14
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ağrı'da Beşiz Kardeşlere Karnelerini Verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ağrı'da Beşiz Kardeşlerin Karnelerini Verdi

2025-2026 birinci dönem karne töreni

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, 4/A sınıfında öğrenim gören Fatih ve Hatice Yılmaz çiftinin beşiz kızları Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ve Hiranur'a karneleri takdim edildi.

Bakan Tekin, çocuklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendi selamlarını ailelerine iletmelerini istedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN, AĞRI’DA BEŞİZ KARDEŞLERE KARNELERİNİ VERDİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN, AĞRI’DA BEŞİZ KARDEŞLERE KARNELERİNİ VERDİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da 500 Yıllık 1001 Hatim Duası Ulu Camii'de
2
Bacağını Kaybeden Gazzeli Gazeteci Sami Şehada: 'Gazze’nin Sesi Olun'
3
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ağrı'da Beşiz Kardeşlere Karnelerini Verdi
4
Karabük'te Kar Altında İstiklal Marşı'na Saygı: Türkmen Öğrenci Başkan Çetinkaya'dan Ödül Aldı
5
Hasköy'de Çocuklar El Yapımı Patenlerle Karın Tadını Çıkardı
6
Adıyaman'da 4 Tarımsal Projenin Protokolü İmzalandı
7
Çorum Belediyesi 'Anne Dostu Şehir' Projesinde İlk Adım

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları