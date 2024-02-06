Miraç Kandili’nde Hangi Zikir ve Tesbihler Çekilmeli? Faziletli Esmalar ve Sıraları

Miraç Kandili’nde Manevi Arınma İçin Okunacak Tesbih, Zikir ve Esmalar

Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetlerle kazanılan sevaplar büyüktür. Duaların ve namazların yanı sıra zikirler ve tesbihler de bu özel gecede önemlidir. Miraç Kandili'nde çekilebilecek tesbihler ve ibadetler hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Miraç Kandili’nde Tespih Namazı ve Zikirler

Miraç Kandili, İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan bir gecedir. Bu gece, Peygamberimiz Mekke’den Kudüs’e, oradan da Allah’a yükselmiştir. Bu yolculukta, Peygamberimiz pek çok mucizeye şahit olmuş ve Allah’tan pek çok lütuf almıştır. Bu gece, müminlerin günahlarından arınması ve dileklerinin kabulü için büyük bir fırsattır. Bu gece, tespih namazı ve zikirlerle ihya edilmelidir. Tespih namazı, 4 rekat olarak kılınan ve her rekatta 75 kere tespih çekilen bir namazdır. Zikirler ise, Allah’ın isimlerini ve Peygamberimize salavat getirmeyi içerir. Bu yazımızda, Miraç Kandili’nde kılınacak tespih namazının niyeti, kılınışı ve çekilecek zikirleri sizin için derledik.







TESBİH NAMAZI NEDİR VE NASIL KILINIR?

Tespih namazı, Miraç Kandili’nde kılınabilecek bir namazdır. Bu namaz, 4 rekat olarak kılınır ve her rekatta 75 kere tespih çekilir. Bu namazı kılmak için, şu tespihi ezbere bilmek gerekir: “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”.

Tespih namazının kılınışı şöyledir:

“Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih: -“Sübhâneke…”'den sonra 15 kere, -Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere, -Rükûdan doğrulunca 10 kere, -Secdede 10 kere, -Secdeden doğrulunca 10 kere, -İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10’ar kere okunarak 4 rek’at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, “Et-tehiyyâtü…” den sonra, “Allâhümme salli…” ve “Allâhümme bârik…”, üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da “Sübhâneke…” okunacaktır.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?

Miraç Kandili’nde çekilecek zikirler, Allah’ın isimlerini ve Peygamberimize salavat getirmeyi içerir. Bu zikirler, kalbi temizler, ruhu yüceltir ve sevap kazandırır. Miraç Kandili’nde çekilecek zikirler şunlardır:

“Lâ ilâhe illallah”: Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Bu zikir, en faziletli zikirdir. Bu zikri çokça çekmek, Allah’ın rızasını kazandırır.

“Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed”: Peygamberimize ve onun soyundan gelenlere salavat getirmektir. Bu zikir, Peygamberimize olan sevgi ve saygıyı ifade eder. Bu zikri çokça çekmek, Peygamberimizin şefaatine nail olmayı sağlar.

“Estağfirullah”: Allah’tan bağışlanma dilemektir. Bu zikir, günahlardan arınmayı sağlar. Bu zikri çokça çekmek, Allah’ın rahmetine kavuşmayı kolaylaştırır.

“Sübhànallah”: Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih etmektir. Bu zikir, Allah’ın yüceliğini ve kudretini hatırlatır. Bu zikri çokça çekmek, mizanda sevap olarak ağır basar.

“Elhamdülillâh”: Allah’a hamd etmektir. Bu zikir, Allah’ın nimetlerine şükretmeyi öğretir. Bu zikri çokça çekmek, nimetlerin artmasına vesile olur.

“Allahu ekber”: Allah’ın en büyük olduğunu söylemektir. Bu zikir, Allah’ın azametini ve hâkimiyetini vurgular. Bu zikri çokça çekmek, Allah’ın yardımına nail olmayı sağlar.

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”: Güç ve kuvvetin ancak Allah’tan geldiğini itiraf etmektir. Bu zikir, Allah’a tevekkül etmeyi öğretir. Bu zikri çokça çekmek, sıkıntılardan kurtulmayı sağlar.

“Allah”: Allah’ın ismini zikretmektir. Bu zikir, Allah’ın zatını anmayı sağlar. Bu zikri çokça çekmek, kalbi nurlandırır ve Allah’a yaklaştırır.

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelir. Miladi takvime göre ise her yıl farklı bir tarihte kutlanır. Bu yıl Miraç Kandili,6 Şubat 2024 tarihinde idrak edilecektir.

