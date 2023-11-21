Misafirler tadına doyamayacak! Yarım saatte hazırlanan haşhaşlı revani tarifi sizlerle

Revani tatlısı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenistan ve Erivan'ın fethi şerefine yapılmış bir tatlıdır. Bu kadar anlamlı ve muhteşem bu tatlı için kolları sıvayın mükemmel bir revani tarifimiz var. Detaylar haberimizde...







HAŞHAŞLI REVANİ, ÇAY SAATLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLMAYA ADAY! 30 DAKİKADA HAZIR! İŞTE ADIM ADIM HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ VE MALZEMELERİ...

Ani gelen misafirlerinize hazırlayabileceğiniz lezzetli ama pratik bir revani tarifi denemek ister misiniz? Bu haşhaş tohumlu revani tarifiyle çay saatlerinize doyamayacaksınız. Sadece 30 dakikada hazır olan bu tarifi adım adım talimatlarla hazırlamak kolaydır.

MALZEMELER:

3 yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı irmik

2 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı haşhaş tohumu

1 su bardağı şekerli su

1 su bardağı ezilmiş ceviz veya fındık

TARİF:

Yumurtaları derin bir kâseye kırıp toz şekeri ekleyip karıştırın. Şeker eriyene kadar mikserle karıştırın.

Yoğurt ve yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

İrmik, un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Karışımı pişirme kağıdıyla kaplı bir tepsiye dökün ve düz bir şekilde bastırın.

Haşhaş tohumlarını üstüne serpin ve bir spatula ile hafifçe bastırın.

Tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.

Pişmiş revaniyi fırından çıkarın ve soğuması için bir kenara koyun.

Şekerli su hazırlayın. Bir bardak suya bir bardak şeker ekleyip kaynatın.

Soğuyan revaninin üzerine şekerli suyu dökün ve 10-15 dakika bekletin.

İsteğe bağlı olarak üzerine kıyılmış ceviz veya fındık serperek dilimleyin ve servis yapın.