Misafirlerinizi boş çevirmeyin! Kahvenin yanına en iyi giden tarifler!

Her gün bir fincan Türk kahvesi içmekten kendini alıkoyamayan biriyseniz ve arkadaşlarınızla ya da sevdiklerinizle buluştuğunuzda teması hep "Türk kahvesi içelim" ise doğru yere geldiniz. Kahvenin yanına çok yakışan atıştırmalık tarifleriyle karşınızdayız.

Afyon Lokumu Tarifi

Malzemeler:

500 mililitre süt

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı nişasta

60 gram margarin

1 paket vanilya

1 poşet krem şanti

1 çay bardağı soğuk süt

1 su bardağı Hindistan cevizi

2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı





Afyon Lokumu Yapılışı:

Bir tencereye süt, toz şeker, patates nişastası ve unu ekleyip, topak kalmayıncaya kadar çırpma teli ile karıştırın. Daha sonra vanilin ve margarini ekleyip ocağı açın.

Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar kaynatın. Cam kasenin tabanına hindistan cevizi serpin. Pişen pudingi dikkatli bir şekilde fırın tepsisine aktarın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

1 su bardağı soğuk sütün içine 1 poşet krem ​​şantiyi mikserde tıraş köpüğü kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Oda sıcaklığındaki pudingin üzerine güzelce yayın.

Bu şekilde 2 ila 3 saat veya gece boyunca buzdolabında bırakın. Buzdolabından çıkardıktan sonra şeritler halinde kesip yuvarlayın, tabağa dik olarak dizin ve antep fıstığıyla birlikte servis yapın.

Bisküvili Lokumlu Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

1,5 paket yulaflı bisküvi (165 gram)

2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı(50 gram)

2 yemek kaşığı un (50 gram)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

4 adet fıstıklı beyaz lokum





Bisküvili ve lokumlu kurabiye yapılışı:

Bisküvileri mutfak robotunda toz haline getirin. Yaklaşık 1/2 bardak bisküviyi bir kenara koyun. Kalan bisküvilerin içerisine un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Karışıma yumurtaları ekleyip yoğurmaya başlayın. Hamur toparlandıktan sonra eritilmiş tereyağını yavaş yavaş ekleyerek hamur elinize yapışmayana kadar yoğurun. Hamuru 10 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Lokumu dörde bölün. Lokum çok küçükse kesilmesi mümkün olmayacaktır. Bu tarif 16 küçük lokum gerektiriyor. Sertleşen hamuru küçük parçalara ayırın. Ortasına lokumları yerleştirip avuçlarınız arasında sıkıp yuvarlayın. Hazırlanan daireleri ayrılmış bizküvi tozuyla bulayın.

Pişirme kağıdıyla kaplı bir fırın tepsisine yerleştirin. Kurabiyelerinizi önceden 160 dereceye ısıtılmış fırında 8-10 dakika kadar pişirin. Kurabiyeleri tepsiden çıkarmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Pişmaniye Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

125 gram oda sıcaklığında margarin

1/2 su bardağı Hindistan cevizi

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1/2 çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

Üzeri için:

1/2 çay bardağı pudra şekeri

1/2 çay bardağı Hindistan cevizi





Pişmaniye kurabiye yapılışı:

Hamur için gereken tüm malzemeleri derin bir yoğurma kabına alıp kulak memesi kıvamında amur elde edene kadar yoğurun.

Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğü parçalar koparıp avuçlarınız arasında açın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 12 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Tabakta pudra şekeri ve hindistan cevizini birleştirin. Kurabiyeler fırından çıkıp hala sıcakken dikkatlice tek tek çıkarın ve önceden ayırdığınız pudra şekeri karışımını üzerlerine sürün.

Daha sonra soğuyana kadar bekleyin ve keyfini çıkarın.

3 Malzemeli Çikolata Dilimleri Tarifi

Malzemeler:

4 adet olgun muz

200 gram sütlü çikolata (bitter de kullanabilirsiniz)

1 su bardağı ceviz (ufaltılmış)





3 malzemeyle dilimli çikolata yapılışı:

Muzları çatal yardımıyla ezin. Çikolatayı benmari olarak eritin.

Muz püresine çikolata ekleyin. Cevizleri ekleyin ve karıştırın. Uygun bir kabın içine pişirme kağıdı serin. Hazırlanan karışımı dökün ve yüzeyi düzeltin. Üzerini kapatıp buzdolabında 4-5 saat kadar bekletin. 4-5 saat içerisinde mus haline gelecektir. Çok beklerseniz biraz sertleşip dondurma gibi bir hal alacaktır. Çikolata dilimi tarifi artık tamamlandı. kareler halinde kesin ve servis yapın.

Kar Topu Tatlısı Tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı krema(200 ml)

1 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı Hindistan cevizi

10 adet fındık

Üzeri için:

80 gram bitter çikolata

1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı





Kar topu tatlısı yapılışı:

Kremayı ve toz şekeri bir kaseye alıp mikserle şeker eriyene kadar karıştırın. Kurabiye hamuruna benzer kıvam elde etmek için eritilmiş şeker karışımına Hindistan cevizini azar azar ekleyin. Karışımdan ceviz büyüklüğünde alıp ortasına bir bütün fındık koyup yuvarlayın. Yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında bekletelim. Servis yapmadan önce çikolatayı benmari usulü eritip, kartopu tatlısının üzerine kaşıkla dökün. Üzerine Antep fıstığı serpip afiyetle yiyin.