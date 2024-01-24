Misafirlerinizi kapınızda kuyruk edecek tatlı tarifi bulundu! Lotus cheesecake sizlerle

Eğer akşam misafirlerinize lezzetli bir tatlı yapmak istiyorsanız, sizlere parmaklarınızı yiyeceğiniz tatlı önerisiyle geldik. Lotus cheesecake tarifi sayesinde keyifli bir akşam yemeğini lezzetli bir tatlıyla şenlendirmeniz mümkün. Misafirlerinizin, komşularınızın, sevdiklerinizin büyük bir merakla soracağı Lotus cheesecake tarifini bir sır gibi saklamayı unutmayın. İşte yiyen herkesi kendine hayran bırakan lotus cheesecake tarifi…

LOTUS CHEESECAKE TARİFİ MALZEMELERİ

Alt tabanı için;

130 gram lotus bisküvi ya da 1 paket burçak bisküvi



50 gram tereyağ ya da margarin

Keki için ;(bütün malzemeler muhakkak oda sıcaklığında olmalı)

600 gram labne peyniri



1 su bardağından biraz eksik ölçüde şeker



1 paket krema



1 tatlı kaşığı ölçüsünde limon suyu



2 yemek kaşığı ölçüsünde un



1 paket vanilya



3 tane yumurta

Üzeri için;

Lotus krema





LOTUS CHEESECAKE TARİFİ YAPILIŞI