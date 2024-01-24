Misafirlerinizi kapınızda kuyruk edecek tatlı tarifi bulundu! Lotus cheesecake sizlerle
Bu tarifle misafirleriniz tarifi öğrenmek için kesinlikle kapınızda kuyruk olacak. Lotus ve cheesecakenin birleştiği lezzetli tarif her yiyeni kendine hayran bırakacak. Lezzetli mi lezzetli herkesin muhakkak tarifini öğrenmek isteyeceği Lotus cheesecake tarifi…
Eğer akşam misafirlerinize lezzetli bir tatlı yapmak istiyorsanız, sizlere parmaklarınızı yiyeceğiniz tatlı önerisiyle geldik. Lotus cheesecake tarifi sayesinde keyifli bir akşam yemeğini lezzetli bir tatlıyla şenlendirmeniz mümkün. Misafirlerinizin, komşularınızın, sevdiklerinizin büyük bir merakla soracağı Lotus cheesecake tarifini bir sır gibi saklamayı unutmayın. İşte yiyen herkesi kendine hayran bırakan lotus cheesecake tarifi…
LOTUS CHEESECAKE TARİFİ MALZEMELERİ
Alt tabanı için;
- 130 gram lotus bisküvi ya da 1 paket burçak bisküvi
- 50 gram tereyağ ya da margarin
Keki için ;(bütün malzemeler muhakkak oda sıcaklığında olmalı)
- 600 gram labne peyniri
- 1 su bardağından biraz eksik ölçüde şeker
- 1 paket krema
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde limon suyu
- 2 yemek kaşığı ölçüsünde un
- 1 paket vanilya
- 3 tane yumurta
Üzeri için;
- Lotus krema
LOTUS CHEESECAKE TARİFİ YAPILIŞI
- Alt tabanını oluşturmak için ilk etapta bisküviler rondo yardımıyla çekilir ve eritilmiş olan tereyağı eklenerek güzelce karıştırılır.
- Kelepçeli kalıbın içersine yağlı kağıt serilir.
- Bisküvi kalıbına dökülerek bastırarak yayılır.
- Daha sonra bu şekilde dolaba kaldırılır.
- Kek için ise şeker ve labne çırpılır. Labneyi eklemeden suyu varsa suyunu süzmeyi kesinlikle unutmayın.
- Kremaya da limon suyu ekleyerek karıştırılır ve labnenin eklemesi yapılarak çırpılır.
- Dolaptan çıkarılan bisküvi üzerine ise kek karışımı dökülür.
- Birkaç kez tezgaha vurarak tüm havası alınır.
- Fırın 160°’ye ayarlanır.
- Kalıbın etrafı ise alüminyum folyo yardımıyla güzelce kaplanır. İçine su girmemesi için bu adım oldukça önemlidir.
- İçerisine sıcak su konulan tepsiye kek yerleştirilir ve fırına verilir.
- 60 70 dakika fırınınızın durumuna göre kontrollü şekilde güzelce pişirilir.
- Kenarları ortası hafif sallanıyorsa cheesecakeniz hazır demektir.
- Eğer kızarmış seviyorsanız, üstü kızarana kadar pişirebilirsiniz.
- Piştikten sonra fırının kapağı kapalı şekilde 15 dakika kadar fırın içersinde bekletin.
- Sonra fırın kapağı açık şekilde 15 dakika daha fırının içersinde bekletin.
- En son fırından çıkartıp da oda sıcaklığına gelene kadar bekletip en az 4 saat kadar buzdolabında dinlendirin.
- Üzerine benmari usulü eritmiş olduğunuz Lotus kremanızı da ekleyin. Şimdiden herkese afiyet olsun...