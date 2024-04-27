MSB’de iş arayanlara MÜJDE! 1829 işçi alınıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) çalışmak üzere 1.829 kadrolu işçinin açıktan işe alınacağı açıklandı. İlan kapsamında boş kadrolara yönelik sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Adaylar, sınav için mevcut insan gücü sayısının 4 katı oranında kabul edilecektir. Yönetmeliğe göre sınava girmeye hak kazananların belirlenmesi için kura çekilecek. Milli Savunma Bakanlığı'na 2024 yılında 1.829 işçi alımına ilişkin başvurunun detayları aşağıda...

MSB, 1.829 İŞÇİ İSTİHDAM EDİYOR!

MSB, sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanlarda; "Milli Savunma Bakanlığına bağlı işyerlerinde görevlendirilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde 1.829 (bin sekiz yüz yirmi dokuz) sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) alınacak. Söz konusu ilana İŞKUR'un internet sitesinden ulaşılabilir. Bu ilan 24 Nisan'da yayınlanmıştır.

MSB PERSONEL ALINIMI NE ZAMAN VE NASIL TALEP EDİLİR?

MSB personel alımlarına başvurular 24 Nisan – 29 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında yapılacak. Başvurular ise Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesinden gerçekleştirilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımına yönelik başvuru ekranına "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresinden ulaşabilirsiniz.





MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

2. Son başvuru tarihine kadar 18 yaşını doldurmuş veya 36 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

3. Af çıkarılsa dahi, devlet güvenliğini ihlal suçları, anayasal düzene, düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlar, milli savunmaya karşı işlenmiş suçlar, devlet sırlarına karşı işlenmiş suçlar ve casusluk, yolsuzluk yolsuzluk, irtikap,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, iflas dolandırıcılığı İhaleye fesat karıştırma, fiil icrasında sahtecilik, kara para aklama veya suç teşkil eden fiillerden kaynaklanan gayrimenkul değeri kaçakçılığı suçlarından hüküm giymemiş olmak.

4. Millî Güvenlik Kurulunca devletin vatandaşlığını ihlal ettiği tespit edilen terör örgütü, birim, grup veya örgüte üye, bağlı, bağlı veya iltisak olmamak.

5. Terör örgütüyle işbirliği yapmamış, bu örgüte yardım etmemiş, bu örgütü desteklemek için kamu araç ve kaynaklarını kullanmamış veya bu örgütün propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamu haklarını kullanma hakkından yoksun bırakılmamak.

7. Askerlik hizmetiyle ilgili olmayan (yapılan, tecil edilen, muaf tutulan).

8. Hiçbir sosyal sigorta kuruluşundan emekli maaşı, yaşlılık yardımı, maluliyet ödeneği almamalıdır. 9. Son başvuru tarihine kadar kabul koşullarında belirtilen fakültelerden mezun olmaları veya son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen mesleki sertifika/yüksek lisans belgesine sahip olmaları ve özel koşulları diğer özel şartları sağlamak.

10. Öncelikli kayıttan yararlanan adaylara, yukarıdaki yönetmeliğin 5'inci maddesinin 1'inci fıkrası hükümlerine göre öncelik durumlarını kanıtlayan belgelerin sağlanması zorunludur.

11. Rüçhan haklarına sahip olanlardan, mücbir sebep halleri dışında, Milli Savunma Bakanlığınca bildirimde bulunmak üzere davet edildiği halde talepte bulunmayan ve yanıt vermeyen kişilere öncelik hakkı verilmektedir. Denetime tabi olmayan, işe alınmayan veya kamuda kadrolu olarak çalıştırılanlar diskalifiye edilecektir.

12. Kamu kurumları ve kuruluşlarının yürürlükteki disiplin mevzuatına göre görevlerinden veya mesleklerinden ihraç edilen kişilerin başvuruları kabul edilmeyecek.

13. Her aday İŞKUR'da yayımlanmış olan elirtilen ilana (işyeri ve meslek) başvurabilir. Birden fazla pozisyon için başvuranların ve Milli Savunma Bakanlığı genel bütçesinden maaşlı yerlerde çalışan adayların özgeçmişleri kabul edilmeyecektir.

14. Adayların işe alınabilmesi için arşiv araştırmasıyla güvenlik araştırmasının olumlu sonuçlarını ve işe alımda herhangi bir sağlık riski bulunmadığını gösteren sağlık raporunu sunmaları gerekmektedir.

PERSONEL ALINIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No. 77/A Yenimahalle/ANKARA) adresinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura saat 10.00'da başlatılacak. Kura sonrası belirlenecek sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanacak. Bu yayın bir bildirim niteliğinde olup, başvuru sahibine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.