MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS Şartsız İşçi Alımı Yapıyor: Detaylar ve Başvuru Şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kamu işçi alımı kapsamında yeni bir ilan yayımladı. İlan, KPSS şartsız personel alımı yapılacağını müjdeliyor. MSB’nin yayımladığı ilana göre, 9'uncu Ana Jet Üst Komutanlığı Kışla Gazino Müdürlüğü bünyesinde servis elemanı (garson) pozisyonunda iki kişi istihdam edilecek. İlan, İŞKUR aracılığıyla yayımlandı ve adayların başvuru yapabilmeleri için gerekli tüm şartlar ve detaylar açıklandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı’nın kamu işçi alımına ilişkin tüm detaylar ve başvuru süreciyle ilgili bilmeniz gerekenler.

MSB İŞÇİ ALIMI İÇİN KONTENJAN BİLGİSİ

İşçi alımı ilanına göre, MSB’nin Gazino Müdürlüğü bünyesinde 2 kişi servis elemanı (garson) pozisyonunda görevlendirilecek. İlgili ilan İŞKUR üzerinden duyurulmuş olup, başvurular belirli bir süre içerisinde alınacaktır.

Pozisyon: Servis Elemanı (Garson)

Servis Elemanı (Garson) Alınacak Kişi Sayısı: 2

2 İş İlanı Numarası: 00008534856

KPSS ŞARTI ARANMAYACAK

Bu ilanla birlikte dikkat çeken bir diğer önemli detay, MSB’nin bu alımlar için KPSS şartı aramaması. Başvuru yapacak adayların KPSS puanına sahip olmalarına gerek yoktur, bu da pek çok aday için cazip bir fırsat oluşturmaktadır.

Bu sayede daha geniş bir aday havuzuna ulaşılması hedeflenmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Milli Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı ilana başvuracak adaylardan bazı genel ve özel şartlar talep edilecektir. İşte başvuru için adaylarda aranan temel nitelikler:

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak. (Komutanlık tarafından yapılacak güvenlik soruşturmasında olumsuz bir sonuç çıkması durumunda adayın işine son verilecektir.)

(Komutanlık tarafından yapılacak güvenlik soruşturmasında olumsuz bir sonuç çıkması durumunda adayın işine son verilecektir.) Herhangi bir kamu kurumundan disiplin suçları nedeniyle ihraç edilmemiş olmak.

Taksirli suçlar hariç, ağır hapis cezası veya 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak. Ayrıca, affa uğramış olsa dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Eğitim düzeyi: En az ortaöğretim mezunu olmak. Başvuran adayların üst eğitim seviyeleri kabul edilmeyecek , sadece ortaöğretim düzeyinde mezuniyet belgesi olan adaylar değerlendirmeye alınacaktır.

En az ortaöğretim mezunu olmak. Başvuran adayların , sadece ortaöğretim düzeyinde mezuniyet belgesi olan adaylar değerlendirmeye alınacaktır. İlgili alan mezuniyeti: Adayların ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında mezun olmaları gerekmektedir. Bu bölümden mezun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.

Adayların olmaları gerekmektedir. Bu bölümden mezun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. Askerlik durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, yani yapmış, muaf ya da tecilli olmak şartı aranmaktadır.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, yani olmak şartı aranmaktadır. İkamet şartı: Adayların Altıeylül veya Karesi ilçelerinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ikamet şartına dikkat edilmelidir.

Adayların olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ikamet şartına dikkat edilmelidir. Yaş şartı: Başvuru yapacak adayların 18-28 yaş aralığında olmaları gerekmektedir.

İŞE ALIM SÜRECİ VE DİĞER DETAYLAR

İşe başlamaya hak kazanan adaylar, iş başı yaptıklarında 2 aylık bir deneme süresine tabi tutulacaklardır. Bu deneme süresi içerisinde iş performansı değerlendirilerek, deneme süresi başarıyla tamamlanan adayların kalıcı olarak istihdamına karar verilecektir. Ayrıca, adaylara asgari ücretin yanı sıra yemek ve yol yardımı sağlanacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın bu ilanı, 12 Eylül 2024 tarihinde yayımlanmış olup başvurular hemen başlamıştır. Başvuru süreci yalnızca 4 gün sürecek, dolayısıyla son başvuru tarihi 16 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir. Adayların başvurularını hızlı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Adaylar, İŞKUR’un e-şube sayfasında yer alan Açık İş İlanları kısmından ilgili iş ilanını bularak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuru yaparken iş ilan numarasını doğru şekilde girmeniz oldukça önemlidir.

Başvuru Tarihleri: 12 Eylül 2024 - 16 Eylül 2024

12 Eylül 2024 - 16 Eylül 2024 Başvuru Adresi: İŞKUR Başvuru Adresi

İŞKUR Başvuru Adresi İş İlanı Numarası: 00008534856

MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB’nin gerçekleştireceği personel alımına ilişkin değerlendirmeler başvuru süreci tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Güvenlik soruşturmaları ve diğer kontrollerin ardından adaylara geri dönüş yapılacak ve işe kabul edilen adaylar bilgilendirilecektir. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar kısa bir süre içinde adaylara duyurulacaktır.

MSB'DE KARİYER FIRSATI

Milli Savunma Bakanlığı, bu ilanla birlikte KPSS şartsız işçi alımı yaparak, ortaöğretim mezunu gençlere kariyer fırsatı sunmaktadır. Servis elemanı pozisyonunda görev almak isteyen adaylar, belirtilen şartları sağlayarak başvuru sürecine dahil olabilirler. 28 yaşını doldurmamış, ilgili eğitim seviyesine sahip adaylar için bu fırsat, kamu sektöründe çalışma imkanı tanımaktadır.

Bu ilan, özellikle KPSS şartı olmaksızın iş arayan adaylar için büyük bir avantaj sunmaktadır. İlgili şartları sağlayan adayların, başvuru sürecini kaçırmadan gerekli işlemleri tamamlamaları oldukça önemlidir.

MSB Personel Alımı İçin Bilinmesi Gerekenler