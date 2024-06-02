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MTA KPSS 60 puanla devlet memuru alacak! Lise, ön lisans mezunları dikkat

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, KPSS’den en az 60 puan almış lise ve önlisans mezunları için devlet memurluğu pozisyonlarına alım yapacağını duyurdu. Başvuru işlemleri ve ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 02.06.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 18:29
MTA KPSS 60 puanla devlet memuru alacak! Lise, ön lisans mezunları dikkat

Maden Tetkik ve Arama Kurumu, devlet memurluğu için yeni personel alımını sürdürüyor. Online başvurular açık olup, KPSS puanıyla lise ve önlisans mezunları için pozisyonlar bulunuyor. İşte MTA’da istihdam fırsatlarına dair başvuru koşulları ve sözleşmeli personel alımının tüm ayrıntıları...

MEMUR ALIMI

DEVLET MEMURLUĞU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Devlet memurluğuna başvuracak adayların karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Askerlik görevini tamamlamış veya askerlikle ilişiği bulunmamak,

• Herhangi bir fiziksel veya zihinsel engeli olmamak ve seyahat ile saha çalışmalarına uygun sağlık durumuna sahip olmak,

• 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) minimum 60 puan almış olmak,

• Emekli aylığı veya yaşlılık maaşı gibi sosyal güvenlik ödemeleri almıyor olmak,

• Daha önce kamu hizmetinden herhangi bir nedenle ihraç edilmemiş olmak.

MEMUR ALIM ŞARTLARI

PERSONEL ALIMLARINDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Kamu kurumlarına personel alımında aranan özel şartlar aşağıdaki gibidir:

• Kimya Teknisyeni pozisyonları için, adayların lise düzeyinde Kimya Teknolojisi eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadroları için, adayların önlisans düzeyinde eğitim tamamlamış olmaları ve erkek olmaları şarttır.

Ayrıca, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için başvuracak adayların:

• 18 ile 30 yaş arasında olmaları,

• Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmaları,

• Herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamaları,

• Göz, kulak ve diğer fiziksel engelleri olmamaları,

• Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek durumda olmaları,

• En az 170 cm boyunda olmaları gerekmektedir.

Maden Tetkik ve Arama Kurumu (MTA), açık kamu personeli pozisyonları için başvuruları 2 Haziran tarihine kadar kabul edecektir. İlgilenen adaylar, başvurularını resmi kariyer portalı üzerinden online olarak gerçekleştirebilirler.

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