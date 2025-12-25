Muğla Büyükşehir 13 ilçede 91 mezarlığı yeniliyor: Datça'da 64 dönümlük çalışma başladı

Muğla Büyükşehir 13 ilçede 91 mezarlığı yeniliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, mezarlık alanlarının yapım, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını kapsayan proje ile 13 ilçede toplam 91 mezarlıkta kapsamlı düzenleme yürütüyor. Amaç, mezarlıkların fiziki şartlarını iyileştirmek, çevre düzenlemeleri yapmak ve vatandaşların ziyaretlerini daha düzenli ve güvenli koşullarda gerçekleştirmesini sağlamak.

Datça mezarlığında çalışmalar başladı

Çalışmaların başladığı ilçelerden biri olan Datça'da, Datça Mezarlığında 64 dönümlük alan içerisinde betonarme perde duvar, beton kilit parke ve panel çit imalatlarına başlandı. Yapılan müdahalelerle mezarlığın altyapısı güçlendiriliyor ve ziyaretçiler için daha düzenli bir çevre oluşturuluyor.

Muhtar Rıdvan Çevik'in değerlendirmesi

Datça Mahallesi Muhtarı Rıdvan Çevik, Datça İskele Mezarlığının dolması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne yeni mezarlık alanı talebinde bulunduklarını belirterek, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Çevik, 64 dönümlük alan içerisinde hayata geçirilen yeni mezarlık çalışmalarıyla Datça’nın önemli bir ihtiyacının karşılandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Datça İskele Mezarlığının dolması üzerine Büyükşehir Belediyemize yeni bir mezarlık talebinde bulunduk. 64 dönümlük alan içerisinde yeni mezarlık çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz. Zamanında ve hızlı bir şekilde bizlere destek verdiler. Yapılacak olan yeni mezarlığın uzun yıllar Datça’nın ihtiyacını karşılayacağını düşünüyoruz. Ahmet Başkanımız, her talebimize olumlu dönüş yapıyor. Desteklerinden son derece memnunuz"

Başkan Ahmet Aras: "Mezarlıklarımız manevi değerlerimizdir"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Mezarlık alanları, Muğla’mızın manevi açıdan önemli mekânlarıdır. Bu alanların düzenli, güvenli ve insana yakışır şartlarda olması büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 2025-2026 yıllarını kapsayan süreçte 13 ilçemizde toplam 91 mezarlık alanında yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mezarlıklarımızın çevre düzenlemelerini yapıyor ve vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha sağlıklı şartlarda gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Datça’da hayata geçirilen yeni mezarlık alanı da bu anlayışın önemli bir örneğidir. İlçemizin uzun yıllardır devam eden mezarlık ihtiyacını karşılayacak bu çalışma ile Datça’mıza kalıcı bir çözüm sunuyoruz. Muğla’mızın merkezinden en uzak ilçesine kadar, büyükşehir-ilçe ayrımı yapmadan, ihtiyaç olan her noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

