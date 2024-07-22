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Muğla'da 27. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali Başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 27. festival kortej yürüyüşü ile açılış yaptı, etkinlikler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:55
Muğla'da 27. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali Başladı

Muğla'da 27. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali Başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'incisi düzenlenen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" renkli bir kortej yürüyüşüyle başladı.

Etkinliklerin Açılışı

Ortaca Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğin açılışı, Fethiye Belediyesi bandosu eşliğinde Ortaca Belediyesi önünden hareket eden kortejle yapıldı ve yürüyüş Pazaryeri'ndeki festival alanında son buldu.

Folklor Gösterileri ve Stantlar

Festival kapsamında yerel folklor gösterileri sergilendi ve katılımcılar, festival alanındaki çeşitli stantları ziyaret etti.

Yetkililerin Açıklamaları

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, festivallerin bir ilçenin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, tarım, çevre ve turizmin Ortaca'ya büyük katkı sağladığını ifade etti.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ise, bu geleneksel festivali birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tezcan, tarım ve turizmin önemine değinerek çevreye de büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Protokol ve Katılımcılar

Kortej yürüyüşüne Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Metehan Bülbül, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Festivalin Gelecek Günleri

Festivalin ilk gününde Madrigal müzik grubunun sahne aldığı etkinlik, 28 Temmuz'da sona erecek.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Ortaca Belediyesince düzenlenen etkinliğin açılışında, Fethiye Belediyesi bando takımı eşliğinde Ortaca Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Pazaryeri'ndeki festival alanında son buldu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Ortaca Belediyesince düzenlenen etkinliğin açılışında, Fethiye Belediyesi bando takımı eşliğinde Ortaca Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Pazaryeri'ndeki festival alanında son buldu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Ortaca Belediyesince düzenlenen etkinliğin açılışında, Fethiye Belediyesi bando takımı eşliğinde Ortaca Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Pazaryeri'ndeki festival alanında son buldu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Ortaca Belediyesince düzenlenen etkinliğin açılışında, Fethiye Belediyesi bando takımı eşliğinde Ortaca Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Pazaryeri'ndeki festival alanında son buldu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Ortaca Belediyesince düzenlenen etkinliğin açılışında, Fethiye Belediyesi bando takımı eşliğinde Ortaca Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Pazaryeri'ndeki festival alanında son buldu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Ortaca Belediyesince düzenlenen etkinliğin açılışında, Fethiye Belediyesi bando takımı eşliğinde Ortaca Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Pazaryeri'ndeki festival alanında son buldu.

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