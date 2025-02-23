Muğla'da 7. Hamsi Şöleni'nde 5 Ton Hamsi Dağıtıldı

Muğla'da 7. Hamsi Şöleni Coşkuyla Gerçekleştirildi

Muğla'da, 7. Hamsi Şöleni kapsamında 5 ton balık pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Muğla Karadenizliler Derneği tarafından Menteşe Kent Meydanı'nda düzenlenen festival, üç gün boyunca süren eğlenceli anlara sahne oldu.

Lezzetli Hamsiler Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Festivalin son günü katılımcılar, horon teperken, yaklaşık 5 ton hamsi, ızgara ve tavada pişirilip ekmek arası olarak dağıtıldı. Dağıtım stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşarak hamsinin ne kadar sevildiğini bir kez daha gösterdi. Ayrıca, vatandaşlara yöresel tarhana çorbası da ikram edildi.

Vali Akbıyık’tan Teşekkür Mesajı

Festivalin açılışında konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'nın zengin tarihi, doğal güzellikleri, denizi ve kültürüyle ülkenin cennet köşelerinden biri olduğunu belirtti. Akbıyık, "Muğlamıza katkı yapan, Karadeniz kültürünü burada yaşatan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Dernek Başkanı'ndan Açıklama

Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş ise, 2009 yılında kurulan derneğin amacının Muğla ile Karadeniz kültürlerini bir arada yaşatmak olduğunu ifade etti.

Katılımcılar Arasında Yerel Yöneticiler de Bulundu

Festivalde, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, MHP İl Başkanı Burak Demirel, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal gibi yerel yöneticilerin yanı sıra birçok STK temsilcisi ve vatandaşlar da yer aldı. Vali Akbıyık, festival alanındaki stantları ziyaret ederek horon tepti.

Muğla'da düzenlenen 7. Hamsi Şöleni'nde 5 ton balık pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Muğla Karadenizliler Derneğince Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen ve 3 gün süren festivalin son gününde katılımcılar horon tepti.

Muğla'da düzenlenen 7. Hamsi Şöleni'nde 5 ton balık pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Muğla Karadenizliler Derneğince Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen ve 3 gün süren festivalin son gününde katılımcılar horon tepti.