Muğla'da Dron Kalkanı: Yaban Keçileri 7/24 Teknolojik İzlemeye Alındı

Muğla'da Dron Kalkanı Yaban Hayatını Koruyor

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri ile jandarma, kaçak avcılığı engellemek amacıyla havadan ve karadan 7/24 denetim gerçekleştiriyor. Operasyon, bölgedeki yaban hayatını hedef alan yasa dışı avlanma risklerini minimize etmeyi amaçlıyor.

Operasyon ve Kullanılan Teknoloji

Sarp kayalıklar ve derin vadilerde yaşayan yaban keçileri, üreme dönemleri olan Kasım ve Aralık aylarında teknolojik takibe alındı. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) birimleri, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları'nda geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. Ekipler, zorlu arazi şartlarında termal kameralı dronlar ile yaban keçilerini takibe aldı.

Gece Denetimleri ve Nöbet Sistemi

Yaban keçilerinin en savunmasız olduğu üreme döneminde bölgedeki hareketlilik titizlikle izleniyor. Sadece gündüz değil, termal sistemler sayesinde gece de devam eden denetimlerle yasa dışı avlanma riskleri azaltılıyor. Ekipler, doğal döngünün bozulmaması için stratejik noktalarda nöbet tutuyor.

Yaptırımlar ve Uygulanan Cezalar

Doğal yaşamı koruma kanunlarına aykırı hareket edenlere yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı. 2025 yılı içerisinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Muğla genelinde kural ihlali yapan şahıslara toplamda 746 bin 701,00 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

