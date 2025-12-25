DOLAR
Muğla'da Hava -3 Dereceye Düşüyor: Kar ve Don Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge: 26 Aralık 2025-2 Ocak 2026 arasında Muğla'da gece sıcaklıkları -3 dereceye kadar düşecek; kar, don, ulaşım ve tarımda risk uyarısı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 26 Aralık 2025 ilâ 2 Ocak 2026 tarihleri arasında Muğla bölgesinde gece sıcaklıklarının -3 derece dolayına düşmesinin beklendiği belirtildi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren bölgemizin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Yağışların; sahil kesimlerinde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın bölgemiz genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 26 Aralık 2025 ilâ 2 Ocak 2026 tarihleri arasında Muğla bölgesinde en düşük hava sıcaklığının -3 derece dolayında olması bekleniyor.

Vatandaşların, sürücülerin ve tarımla uğraşanların yetkililerin uyarılarını takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önerilmektedir.

