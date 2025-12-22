DOLAR
Muğla’da Kooperatifçilikle Üretim Güçleniyor: İl Müdürü Baydar Üreticilerle Buluştu

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Kızılyaka ve Yerkesik kooperatiflerini ziyaret ederek üretici dayanışmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:32
Muğla’da Kooperatifçilikle Üretim Güçleniyor: İl Müdürü Baydar Üreticilerle Buluştu

Muğla’da üretim kooperatifçilikle güçleniyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla kentteki lokomotif kooperatifleri ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde "birlikten kuvvet doğar" mesajı verildi.

Kızılyaka Kooperatifi'nde hayvancılık ve süt üretimi vurgusu

Ziyaretlerin ilk durağında S.S. Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetimi ve üyeleriyle buluşan Baydar, kooperatifin bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine sunduğu katkıları takdirle karşıladı. Özellikle süt üretimi ve pazarlanması noktasında sağlanan başarıdan dolayı kooperatifi tebrik etti ve üreticilerin taleplerini dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Yerkesik'te kadın üreticilerin güçlenmesi ön planda

Programın bir diğer önemli ziyareti S.S. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifine gerçekleştirildi. Bu kooperatifin kadın gücünü destekleyen ve kadın üreticileri ekonomiye dahil eden projeleri ziyaretin odak noktası oldu. İl Müdürü Baydar, kadın emeğinin kooperatif çatısı altında birleşmesinin bölge ekonomisi için örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Saha çalışması ve dayanışma mesajı

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan İl Müdürü Seyfettin Baydar, kooperatifçiliğin sadece bir iş modeli değil, aynı zamanda bir dayanışma kültürü olduğunu belirtti: "Üretici dayanışmasını ve ortak emeği esas alan kooperatifçilik anlayışını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız sahada kararlılıkla devam ediyor. Üreticimizin emeğinin değer bulması için her zaman yanlarındayız".

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

