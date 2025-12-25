Muğla'da 'Sumud' Kahramanları Filistin Bilincini Gençlerle Paylaştı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şems-i Ana Kız Öğrenci Yurdu, Filistin’in direniş ruhunu ve insanlık vicdanını buluşturan anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.

Programda, Filistin davasının sembol isimleri arasında yer alan Ayçin Kantoğlu ve Ayşegül Mungan, yurtta kalan kız öğrencilerle bir araya gelerek sahada tanıklık ettikleri hikâyeleri ve deneyimleri paylaştı.

Sumud: Direnişten Umuda Uzanan Anlatı

Muğla Valiliği himayelerinde ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Filistin halkının yıllardır sürdürdüğü onurlu direnişin temel kavramlarından biri olan 'Sumud' ele alındı. Kantoğlu ve Mungan, Filistin topraklarında gözlemledikleri insanlık mücadelesini yaşanmış hikâyelerle aktardı.

Konuşmalarda 'Sumud''un yalnızca zorluklara karşı direnmek olmadığı; adalet, vicdan ve insanlık onurunu her şartta ayakta tutmak olduğu vurgulandı. Filistin'de yaşanan acılara rağmen umut ve metanetin nasıl korunduğu, gençlerin dikkatle dinlediği başlıklar arasındaydı.

Soru-Cevap ve Gençlerde Yansıması

Programın soru-cevap bölümünde öğrenciler, Filistin davasına dair merak ettiklerini doğrudan sorma fırsatı buldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, gençlerde Filistin bilinci ve küresel vicdan farkındalığını güçlendirdi.

Etkinlik sonunda Ayçin Kantoğlu ve Ayşegül Mungan, öğrencilerin yoğun ilgisi ve alkışlarıyla uğurlandı. Bu anlamlı buluşma, Şems-i Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan gençlerin hafızalarında Filistin’e dair direnişin, kardeşliğin ve umudun güçlü bir yansıması olarak yer aldı.

FİLİSTİN DAVASININ SEMBOL İSİMLERİ ‘SUMUD’ KAHRAMANLARI GENÇLER İLE BULUŞTU