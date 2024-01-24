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Muhallebili Kadayıfın en kolay ve lezzetli hali üstelik Sadece 7 malzemeyle!

Muhallebili Kadayıfın en kolay ve lezzetli hali üstelik Sadece 7 malzemeyle! Tel kadayıf, tereyağı, şeker, ceviz, süt, un, nişasta, yumurta, krema ve vanilya ile hazırlanan muhallebili kadayıf, hem lezzetli hem de kolay yapılabilen bir tatlıdır. Kadayıfı kavurup borcama yayın, üzerine muhallebi dökün ve kalan kadayıfı serpin. Soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.