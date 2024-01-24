Muhallebili Kadayıfın en kolay ve lezzetli hali üstelik Sadece 7 malzemeyle!
Tel kadayıf, tereyağı, şeker, ceviz, süt, un, nişasta, yumurta, krema ve vanilya ile hazırlanan muhallebili kadayıf, hem lezzetli hem de kolay yapılabilen bir tatlıdır. Kadayıfı kavurup borcama yayın, üzerine muhallebi dökün ve kalan kadayıfı serpin. Soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.
Muhallebili Kadayıf nasıl yapılır?
Muhallebili kadayıf, hem lezzetli hem de kolay yapılabilen bir tatlıdır. Bu tatlıyı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:
Muhallebili Kadayıf malzemeleri
- 300-350 g kadar tel kadayıf
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 5 yemek kaşığı toz şeker
- 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz
Muhallebisi için
- 1 litre süt
- 4 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket sıvı krema (200ml)
Muhallebili Kadayıf Yapılışı
- Kadayıfı ince ince kırın (2 saat kadar derin dondurucuda bekletin. Bu şekilde daha kolay kırılacaktır.)
- Bir teflon tencere veya tavada tereyağını eritin ve toz şekeri ekleyin. Kadayıfı da ilave ederek kısık ateşte kızarana kadar kavurun.
- Kadayıf kızardıktan sonra cevizi ekleyin ve biraz daha kavurun. Sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. (Kadayıfı tencerede bırakmayın, yoksa yanabilir.)
- Bir başka tencerede süt, un, mısır nişastası, toz şeker ve yumurta sarısını karıştırarak muhallebiyi pişirin. Kaynayınca 3 dakika daha pişirip ocaktan alın ve 10-15 dakika soğutun.
- Muhallebi soğuduktan sonra vanilya ve sıvı kremayı ekleyin ve mikserle 4-5 dakika pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Bir borcamın veya kelepçeli kalıbın tabanına kadayıfın yarısını yayın. Üzerine muhallebiyi dökün ve düzeltin. En üste kalan kadayıfı serpiştirin.
- Tatlıyı oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Sonra buzdolabına koyun ve 3-4 saat dinlendirin.
- Tatlıyı dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.