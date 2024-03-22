Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu

İŞKUR'dan gelen on dakika açıklamasında muhtarlık, KPSS puanı aranmaksızın en az lise diplomasına sahip adaylar arasından ofis personeli alımı yapacak. İŞKUR'un kamuya duyuru bölümünde yayınlanan duyuruya baktığımızda, işe alınan personelin muhtarlığa ofis personeli olarak alınacağını görüyoruz. Bildirim duyurusu aşağıdaki gibidir:

- koşullarını sağlayan adaylar; İlanın yayınlanmasından itibaren 5 gün içerisinde esube.iskur.gov.tr ​​adresindeki “İş Arayan” linkinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca servis noktalarından, Alo 170 hattından da başvuru yapabilirsiniz.Son başvuru tarihi resmi tatil gününe denk geldiğinde başvuru bir sonraki ilk iş gününün sonuna kadar uzatılacaktır.

- Aynı kurum ve kamu kurumunun aynı kayıt başlangıç ​​tarihi olan ilanlarından yalnızca biri için başvurular kabul edilecektir.

- Başvurularını yapan öncelikli adaylara, başvurularını yaparken kontrol edilerek başvurularını yapacakları liste (öncelik listesi veya genel liste) bildirilir. Kayıt süresi bitiminden sonra liste değişikliğine yönelik talepleri kabul edilmeyecektir.

- Öncelik verilenler de dahil olmak üzere başvuran tüm iş arayanlar, rastgele bir kura için reklam ve kamu kurumlarına gönderilecek. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen noter çekilişi ile genel liste ve öncelik listesindeki boş kadro sayısının dört katı kadar inceleme yapılmak üzere belirlenir.





- İşe alınacak işçi sayısının yalnızca noter tasdikli kura ile belirleneceği kura ilanlarında, gerekli asıl sayı ve yedek aday sayısı ile kadro sayısı, boş pozisyonlar doğrudan belirlenebilir. Çekilişte öncelik dahil tüm adaylar arasında yapılacaktır.

- Adayların ilan edilen şartlara göre listeye kayıt yaptırmaları; Eğitim, deneyim, tercih edilen statü, mesleki sertifikalar, yabancı dil gereklilikleri vb. Belgeleri yayınlanmak üzere kurum ve kuruluşlara gönderin. Başvuruların yapılacağı tarih ve yer, ilanlarda veya kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde adaylara duyurulur. Durumunu belgeleyemeyen veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar listeden çıkarılacaktır. Listeden çıkarılanların yerine kamu kurum ve kuruluşlarının isteğine göre sıralamada yer alan başkaları da dahil edilebilir. Belgelerin teslimi ve kontrolü, kamu otoritesinin ve işçiyi çalıştıracak kuruluşun tercihine bağlı olarak kuradan önce veya sonra gerçekleştirilebilecek.

- Sınavın tarihi, saati, yeri ile sınava girmeye hak kazanan adaylar ajansın veya işgücü bulma kurumunun internet sitesinde duyurulacak. Bu bildirim tebligat niteliğinde olup, adayların adreslerine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- Rüçhan haklarına sahip olanlardan, işveren tarafından ilana davet edilip başvuruda bulunup cevap vermeyen, sınava girmeyen, işe alınmayı reddeden veya kadrolu kamu görevine atanan kişilere öncelik hakkı verilmektedir. görevliler, mücbir sebepler olmadıkça, elenecektir.

- Kamu kurumlarıyla ve kuruluşlarının işçi başvurularında Adrese Dayalı Konut Kayıt Sistemine (ADNKS) kayıtlı olanların ikamet adresi dikkate alınacak. İlçe, il veya ilçe düzeyinde yayımlanan işçi başvuruları için başvuru süresi içerisinde başvuranların ikamet adresini başvurunun tamamlanacağı yerle değiştirmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Adres değişikliğinde, başvuru sahibine elektronik idare veya nüfus müdürlüğü aracılığıyla ulaşacak olan Tarihi İkamet Bilgi Raporu'nda kayıtlı taşınma tarih bilgisi esas alınacaktır. İkametgahını şartlara uygun bir yere değiştiren adaylar, İŞKUR birimlerine Tarihi İkamet Bilgi Raporu sunmaları halinde ilgili bildirime başvurabilirler.

- İŞKUR ve bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, belge veren veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların kayıt başvurularının geçersiz kılınması ve işe alım işleminin iptali konusunda hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların karşılaması gereken özel koşullar şunlardır:

* Bilgisayar kullanıyor olması,

* Ürgüp ilçesind eikamet etmesi,

* Muhasebe hakkında bilgi sahibi olunması,

* En az 1 yıl tecrübe sahibi olunması,