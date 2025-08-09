DOLAR
Murat Kekilli Kahramanmaraş'ta Konser Verdi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen fuar kapsamında Murat Kekilli, hayranlarıyla buluşarak sevilen eserlerini seslendirdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 00:16
Murat Kekilli Kahramanmaraş'ta Konser Verdi

Kahramanmaraş’ta Murat Kekilli’nin Coşkulu Konseri

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı çerçevesinde sahne aldı. Fuarın 8'inci gününde düzenlenen konser, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi ve katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Konserde, hayranlarıyla bir araya gelen Kekilli, en sevilen eserlerini seslendirdi. Dinleyicilerin de şarkılarına eşlik etmesi, konserin coşkusunu daha da artırdı. Murat Kekilli, konser bitiminde katılımcılara teşekkür etti.

Fuarda yarın akşam, şarkıcı Merve Özbey sahne alacak. Müzikseverler için dolu dolu geçen bu etkinlik, Kahramanmaraş’ta kültürel bir şölen havası yaratmaya devam ediyor.

