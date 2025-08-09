Murat Kekilli Kahramanmaraş'ta Konser Verdi

Kahramanmaraş’ta Murat Kekilli’nin Coşkulu Konseri

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı çerçevesinde sahne aldı. Fuarın 8'inci gününde düzenlenen konser, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi ve katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Konserde, hayranlarıyla bir araya gelen Kekilli, en sevilen eserlerini seslendirdi. Dinleyicilerin de şarkılarına eşlik etmesi, konserin coşkusunu daha da artırdı. Murat Kekilli, konser bitiminde katılımcılara teşekkür etti.

Fuarda yarın akşam, şarkıcı Merve Özbey sahne alacak. Müzikseverler için dolu dolu geçen bu etkinlik, Kahramanmaraş’ta kültürel bir şölen havası yaratmaya devam ediyor.

Sanatçı Murat Kekilli, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" kapsamında sahne aldı. Konserde hayranlarıyla buluşan Murat Kekilli, sevilen eserlerini seslendirdi.

Sanatçı Murat Kekilli, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" kapsamında sahne aldı. Konserde hayranlarıyla buluşan Murat Kekilli, sevilen eserlerini seslendirdi.