Muş'ta Bulanık-Kumlukıyı Karayolu Tipi Nedeniyle Kapandı

Muş'ta Bulanık-Kumlukıyı Karayolu Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Yoğun tipi ve görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle önlem alındı

Muş’ta etkili olan yoğun tipi ve şiddetli rüzgâr, Bulanık-Kumlukıyı karayolunun 28 ile 76’ncı kilometreleri arasını araç trafiğine kapattı.

Yetkililer, yol boyunca yaşanan yoğun kar savrulması ve tipi nedeniyle sürücü güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla güzergâhı geçici olarak trafiğe kapatma kararı aldı.

Görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi üzerine, saat 21.00 itibarıyla söz konusu güzergâh tüm taşıtların geçişine kapatıldı.

Bölgede karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Yolun yeniden ulaşıma açılmasının, hava şartlarının normale dönmesi ve çalışmaların tamamlanmasının ardından mümkün olacağı bildirildi.

