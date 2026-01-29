Muş'ta Yoğun Kar: 51 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 51 köy yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:59
İl Özel İdaresi ekipleri yoğun mesai yürütüyor

Muş'ta etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. 51 köy yolu, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Muş İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleri ve personel ile sahada yoğun mesai sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğini bildirdi.

