Muş'ta Yoğun Kar: 51 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
İl Özel İdaresi ekipleri yoğun mesai yürütüyor
Muş'ta etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. 51 köy yolu, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Muş İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleri ve personel ile sahada yoğun mesai sürdürüyor.
Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğini bildirdi.
