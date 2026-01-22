MUSKİ'den Yağmur Mesaisi: Muğla'da Mazgal ve Dere Temizliği

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrası harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, sahada yoğun mesai yaptı.

Ekipler Sahada: Tıkanmalara Anında Müdahale

Gün boyu süren çalışmalarda ekipler, tıkanan mazgallar ile dere ağızlarında temizlik gerçekleştirerek yağmur sularının risk oluşturacak noktalarda birikmesini engelledi. Çalışmalar, ızgaralar ve yağmur suyu hatlarının kontrolü ve temizliği kapsamında yürütüldü.

Saha ekipleri, özellikle yağış alan bölgelerden suyun güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlamak için önlemler aldı ve potansiyel tıkanma noktalarını anlık olarak takip etti.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz genelinde sabah saatlerinden itibaren yaşanan yağışlara karşı, günlük yaşamın aksamaması adına saha çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz; tıkanma riski bulunan mazgallar, ızgaralar, dere ağızları ve yağmur suyu hatlarında temizlik ve kontrol faaliyetlerine devam ederek suyun güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlıyor. Muhtemel ihtiyaç ve bildirimleriniz için 185 ve 444 48 01 numaralı çağrı merkezlerimizden bizlere ulaşabilirsiniz" denildi.

Vatandaşlara, olası sorun ve bildirimler için belirtilen çağrı merkezlerini aramaları hatırlatıldı.

MUSKİ EKİPLERİNDEN YAĞMUR MESAİSİ