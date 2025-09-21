N. Ahmet Özalp Eyüpsultan'da Vefatının 3. Yılında Anıldı

Anma programı ve kabir ziyareti

Yayın camiasının önemli isimlerinden araştırmacı yazar N. Ahmet Özalp, vefatının 3. yılında Eyüpsultan'da düzenlenen etkinlikle anıldı. "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" kapsamında gerçekleştirilen programda, Özalp'in Mihrişah Valide Sultan Haziresindeki kabri ziyaret edildi; sevenleri dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Programda yapılan konuşmalar

Anma programını yöneten gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım, Özalp'i Türkiye'nin önemli araştırmacılarından ve bir "edebiyat arkeoloğu" olarak tanımlayarak geride bıraktığı eserlerin önemine vurgu yaptı.

Özalp'in yeğeni araştırmacı yazar Ömer Hakan Özalp, amcasını iyi bir araştırmacı, yayıncı, gazeteci, öğretmen ve ansiklopedist olarak nitelendirdi. Konuşmasında, Özalp'in eserlerdeki yanlışları düzelterek okuyucunun istifadesine sunduğunu belirtti.

Ömer Hakan Özalp, amcasının naif ve kimseyi incitmeyen bir karaktere sahip olduğunu, ancak kitaplardaki yanlışlara karşı tahammülsüzlük gösterdiğini aktararak şunları söyledi: "Amcam çok konuşmazdı, tavizsiz, titiz, çalışkan, mükemmeliyetçi, kararlı, dil konusunda titiz, dinlemeyi sever, paylaşımcı, yardım etmeyi, çevresindekilerin sorunlarını çözmeyi seven, işine ve ilme saygı duyan, hakkını vermeye çalışan biriydi."

Aile, dostlar ve vakfın katkısı

Etkinliğe katılan aile üyeleri, yakınları ve dostlar Özalp hakkında anılarını, hayatını, hizmetlerini ve eserlerini paylaştı. Toplantının sonunda Yeni Dünya Vakfı tarafından dinleyicilere Özalp'in İslam Hukukunun Genel İlkeleri ve Kavaid-i Külliye adlı eserleri hediye edildi.

N. Ahmet Özalp hakkında

Kahramanmaraş'ta 1953'te doğan Nuri Ahmet Özalp, öğretmen okulu ve eğitim enstitüsünü bitirdikten sonra iki yıl Türkçe öğretmenliği yaptı. Daha sonra yayın dünyasına giren Özalp, çeşitli yayınevleri, dergi ve gazetelerde görev aldı; Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi'ne maddeler yazdı ve danışmanlık yaptı.

Yeniden öğretmenliğe dönen Özalp, Osmanlı eserleri üzerinde çalışarak birçok eseri sadeleştirip Türkçeye kazandırdı. Said Halim Paşa, Filibeli Ahmed Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Sami gibi isimlerin eserlerini yeniden yayımlama çalışmalarında önemli rol oynadı. Araştırma ve inceleme alanındaki katkıları nedeniyle 2017'de Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne değer görüldü.

Özalp'in edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler arasında Türkülerden Seçmeler, Türk Manilerinden Seçmeler, Türk Ninnilerinden Seçmeler ve Refik Halit Karay'ın sansür konusunu ele alan Okları Kırılmış Kirpi gibi çalışmalar bulunuyor.

Usta edebiyatçı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 24 Eylül 2022'de 69 yaşında vefat etti; cenazesi Eyüp Sultan Camii avlusunda kılınan namazın ardından Mihrişah Valide Sultan Haziresine defnedildi.

Eserlerden bazıları

Özalp'in eserleri arasında Toplumsal Çözülme, İslam İnancının Temel İlkeleri, Bir Muhalifin Hatıraları, İslam'da Felsefe Akımları, Külliyat-ı Letaif, Gülşen-i Tevhid, Seyahatlerim, Beşir Fuad, Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat, Çin-Türkistan Hatıraları, Bir Kadının Hayatı, Bin Bir Gece Masalları ve Bir Denizcinin Avrupa Günlüğü gibi başlıklar yer alıyor.

