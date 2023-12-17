Nar lekesini deterjansız çıkarma formülü! 2 dakikada yok ediyor

GEREKLİ MALZEMELER

Kabartma tozu

Su

Çaydanlık

Mikrodalga veya tava ve ocak

Nar Lekesi Nasıl Çıkarılır?





Yaklaşık 3/4 bardak suyu su ısıtıcısında, mikrodalgada veya ocakta kaynatın.

Lekeyi emecek kadar büyük kaseye veya cam ölçüm kabına yaklaşık bir çorba kaşığı karbonat koyun. Kaynar suyu ekleyin ve kabartma tozunun erimesini sağlayın. Lekeli giysiyi veya kumaşı en az 15 dakika kadar solüsyonda bekletin. Daha sonrasında soğuk suyla durulayın.

Bu adımlardan sonra nar lekesinin kaybolduğunu görebilirsiniz.

Ancak lekenin kaybolmasını beklemeyin: Nar suyunun yüzyıllar boyunca doğal kumaş boyası şeklinde kullanılmasının nedeni vardır.

Nar Lekesi Kumaştan Nasıl Çıkar?

Mümkün olduğu kadar çok meyve suyu lekesini çıkarabilmek için önce kumaşın üzerine soğuk su akıtın. Lekeli bölgeye sıvı deterjan veya bulaşık sabunu sürün. Parmaklarınızla hafifçe ovalayın.

Deterjan lekesini bir kase soğuk suya koyun. 30 dakika bekletin. Soğuk suyla iyice yıkayın. Leke çıkmışsa bezi her zamanki gibi yıkayın.

Şayet leke devam ederse küçük bir alanı hidrojen peroksitle test edin. Bazı kumaşları ağartabilir, bundan dolayı ürünü lekeli bölgeye uygulamadan hemen önce kumaşlar için güvenli olduğu konusundan emin olun.

Bunu yapmak güvenliyse alanı peroksitle kaplayın. 3 dakika kadar bu şekilde bırakın. Soğuk suyun altında iyice yıkayın.