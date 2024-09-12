Narin Güran Cinayetinde Yeni Deliller: 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, İtiraf Değişikliği Soruşturmanın Seyrini Değiştirdi

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE 22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsalındaki Tavşantepe Mahallesi’nde, kaybolduktan 19 gün sonra çuval içinde ölü bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 22 şüpheli, 5 günlük ifade işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye getirilen şüpheliler arasında Narin’in annesi, babası, ağabeyi ve diğer aile üyelerinin yanı sıra amca Salim Güran'ın çalışanları ve kuzenleri de yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulunurken, yeni delillere ulaşıldığını ve soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdüğünü belirtti.

ADALET BAKANI TUNÇ: "YENİ DELİLLERE ULAŞILDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili adliyede ifade işlemleri devam ederken, yaptığı açıklamada yeni delillere ulaşıldığını belirtti. Tunç, cinayetin aydınlatılması için kolluk kuvvetlerinin yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hassas bir konu, herkesin bu konuda hassas olması gerekiyor. Bizim öncelikli amacımız, Narin’in naaşına ulaşmaktı ve bunu başardık. Ancak bu noktada titiz bir soruşturma yürütüyoruz. Elde edilen bulgular, cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğine dair önemli ipuçları içeriyor. Adli tıp çalışmalarında teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor.”

Tunç ayrıca, çocukların korunması konusundaki hassasiyeti vurgulayarak, olayın en kısa sürede aydınlatılacağını ve suçluların en ağır cezaya çarptırılması için çalıştıklarını ifade etti.

SORUŞTURMAYI DEĞİŞTİRECEK İTİRAF: AMCANIN BASKISI ALTINDA YALAN İFADE

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Salim Güran’ın baskısı altında yalan ifade verdiğini itiraf eden genç bir kızın açıklamaları, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Şüpheli genç kız, daha önce Narin’i saat 18:40’ta gördüğünü ifade etmişti. Ancak adliyedeki ifadesinde, “Salim Güran bana baskı yaparak, Narin’i gördüğümü söylememi istedi. Korktuğum için bu ifadeyi verdim, aslında Narin’i hiç görmedim” dedi.

Bu itiraf, cinayetle ilgili yeni bir boyut kazandırırken, soruşturmanın gidişatını önemli ölçüde etkileyebilir. Savcılık, bu yeni ifadeleri ve diğer delilleri titizlikle değerlendiriyor.

SORUŞTURMADA YENİ DELİLLER VE BULGULAR

Adalet Bakanı Tunç’un yaptığı açıklamada da belirttiği üzere, elde edilen yeni deliller cinayetin aydınlatılmasında kilit rol oynayacak. Adli tıp ve kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle yürütülen teknik çalışmalar, cinayeti işleyenlerin kimliğine dair önemli ipuçları içeriyor. Bakan Tunç, “Elde edilen veriler şu aşamada suçluların kimliklerine dair önemli ipuçları sunuyor. Teknik çalışmalarımız devam ediyor,” dedi.

Cinayetle ilgili soruşturmanın, olayın aydınlatılması için büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Adli tıp çalışmaları, olayın çözülmesinde kilit rol oynayacak.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: "FAİLLER BULUNACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir programda Narin Güran cinayeti soruşturmasına değindi. Yılmaz, faillerin bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Failleri ortaya çıkarmak için ne gerekiyorsa yapılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın bu açıklaması, soruşturmanın kamuoyu tarafından dikkatle izlendiğini ve devletin olayın çözülmesi konusunda kararlı olduğunu ortaya koyuyor.

ŞÜPHELİLER ARASINDA KİMLER VAR?

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 şüpheli, Narin’in çekirdek ailesinin yanı sıra amcaları, kuzenleri ve işçi çevresinden oluşuyor. Zanlılar arasında şu kişiler bulunuyor:

Salim Güran'ın Çalışanları : M.S., 15 yaşındaki oğlu R.S., Ö.Y.

: M.S., 15 yaşındaki oğlu R.S., Ö.Y. Narin’in Kuzenleri : Amca oğlu U.G. (24), O.G. (23), M.G. (15), B.G. (19), M.K. (23), D.G. (22)

: Amca oğlu U.G. (24), O.G. (23), M.G. (15), B.G. (19), M.K. (23), D.G. (22) Narin’in Çekirdek Ailesi : Babası A.G. (44), Annesi Y.G. (44), Abisi E.G. (18)

: Babası A.G. (44), Annesi Y.G. (44), Abisi E.G. (18) Diğer Aile Üyeleri: Yengesi M.G. (46), Halası A.K. (40), Eniştesi M.Ş. (44), Amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40)

Şüphelilerin adliyedeki ifadeleri, savcılık tarafından alınmaya devam ediyor. Bu ifadeler ışığında, olayın daha da netleşmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA NASIL İLERLEYECEK?

Narin Güran cinayeti soruşturmasında, teknik incelemeler ve yeni deliller ışığında şüphelilerin suçlu olup olmadıkları tespit edilecek. Bu süreçte yapılan itiraflar, yalan beyanlar ve elde edilen bulgular, savcılık tarafından değerlendirilerek soruşturmanın seyri belirlenecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da ifade ettiği gibi, bu süreçte teknolojinin tüm imkanları kullanılarak cinayetin aydınlatılması hedefleniyor. Suçluların en ağır cezaya çarptırılmaları için soruşturma etkin bir şekilde yürütülüyor.