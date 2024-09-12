DOLAR
33,97 0,01%
EURO
37,55 -0,27%
ALTIN
2.752,2 -0,24%
BITCOIN
1.971.430,35 -0,87%

Narin Güran Cinayetinde Yeni Deliller: 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, İtiraf Değişikliği Soruşturmanın Seyrini Değiştirdi

Narin Güran cinayetiyle ilgili 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yeni deliller ve itiraflarla soruşturmanın seyri değişiyor son dakika detayları haberimizde

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:55
Narin Güran Cinayetinde Yeni Deliller: 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, İtiraf Değişikliği Soruşturmanın Seyrini Değiştirdi

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE 22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsalındaki Tavşantepe Mahallesi’nde, kaybolduktan 19 gün sonra çuval içinde ölü bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 22 şüpheli, 5 günlük ifade işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye getirilen şüpheliler arasında Narin’in annesi, babası, ağabeyi ve diğer aile üyelerinin yanı sıra amca Salim Güran'ın çalışanları ve kuzenleri de yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulunurken, yeni delillere ulaşıldığını ve soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdüğünü belirtti.

Narin Güran Cinayetinde Yeni Deliller: 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, İtiraf Değişikliği Soruşturmanın Seyrini Değiştirdi

ADALET BAKANI TUNÇ: "YENİ DELİLLERE ULAŞILDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili adliyede ifade işlemleri devam ederken, yaptığı açıklamada yeni delillere ulaşıldığını belirtti. Tunç, cinayetin aydınlatılması için kolluk kuvvetlerinin yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hassas bir konu, herkesin bu konuda hassas olması gerekiyor. Bizim öncelikli amacımız, Narin’in naaşına ulaşmaktı ve bunu başardık. Ancak bu noktada titiz bir soruşturma yürütüyoruz. Elde edilen bulgular, cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğine dair önemli ipuçları içeriyor. Adli tıp çalışmalarında teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor.”

Tunç ayrıca, çocukların korunması konusundaki hassasiyeti vurgulayarak, olayın en kısa sürede aydınlatılacağını ve suçluların en ağır cezaya çarptırılması için çalıştıklarını ifade etti.

SORUŞTURMAYI DEĞİŞTİRECEK İTİRAF: AMCANIN BASKISI ALTINDA YALAN İFADE

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Salim Güran’ın baskısı altında yalan ifade verdiğini itiraf eden genç bir kızın açıklamaları, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Şüpheli genç kız, daha önce Narin’i saat 18:40’ta gördüğünü ifade etmişti. Ancak adliyedeki ifadesinde, “Salim Güran bana baskı yaparak, Narin’i gördüğümü söylememi istedi. Korktuğum için bu ifadeyi verdim, aslında Narin’i hiç görmedim” dedi.

Bu itiraf, cinayetle ilgili yeni bir boyut kazandırırken, soruşturmanın gidişatını önemli ölçüde etkileyebilir. Savcılık, bu yeni ifadeleri ve diğer delilleri titizlikle değerlendiriyor.

SORUŞTURMADA YENİ DELİLLER VE BULGULAR

Adalet Bakanı Tunç’un yaptığı açıklamada da belirttiği üzere, elde edilen yeni deliller cinayetin aydınlatılmasında kilit rol oynayacak. Adli tıp ve kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle yürütülen teknik çalışmalar, cinayeti işleyenlerin kimliğine dair önemli ipuçları içeriyor. Bakan Tunç, “Elde edilen veriler şu aşamada suçluların kimliklerine dair önemli ipuçları sunuyor. Teknik çalışmalarımız devam ediyor,” dedi.

Cinayetle ilgili soruşturmanın, olayın aydınlatılması için büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Adli tıp çalışmaları, olayın çözülmesinde kilit rol oynayacak.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: "FAİLLER BULUNACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir programda Narin Güran cinayeti soruşturmasına değindi. Yılmaz, faillerin bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Failleri ortaya çıkarmak için ne gerekiyorsa yapılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın bu açıklaması, soruşturmanın kamuoyu tarafından dikkatle izlendiğini ve devletin olayın çözülmesi konusunda kararlı olduğunu ortaya koyuyor.

ŞÜPHELİLER ARASINDA KİMLER VAR?

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 şüpheli, Narin’in çekirdek ailesinin yanı sıra amcaları, kuzenleri ve işçi çevresinden oluşuyor. Zanlılar arasında şu kişiler bulunuyor:

  • Salim Güran'ın Çalışanları: M.S., 15 yaşındaki oğlu R.S., Ö.Y.
  • Narin’in Kuzenleri: Amca oğlu U.G. (24), O.G. (23), M.G. (15), B.G. (19), M.K. (23), D.G. (22)
  • Narin’in Çekirdek Ailesi: Babası A.G. (44), Annesi Y.G. (44), Abisi E.G. (18)
  • Diğer Aile Üyeleri: Yengesi M.G. (46), Halası A.K. (40), Eniştesi M.Ş. (44), Amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40)

Şüphelilerin adliyedeki ifadeleri, savcılık tarafından alınmaya devam ediyor. Bu ifadeler ışığında, olayın daha da netleşmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA NASIL İLERLEYECEK?

Narin Güran cinayeti soruşturmasında, teknik incelemeler ve yeni deliller ışığında şüphelilerin suçlu olup olmadıkları tespit edilecek. Bu süreçte yapılan itiraflar, yalan beyanlar ve elde edilen bulgular, savcılık tarafından değerlendirilerek soruşturmanın seyri belirlenecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da ifade ettiği gibi, bu süreçte teknolojinin tüm imkanları kullanılarak cinayetin aydınlatılması hedefleniyor. Suçluların en ağır cezaya çarptırılmaları için soruşturma etkin bir şekilde yürütülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Yeni Deliller: 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, İtiraf Değişikliği Soruşturmanın Seyrini Değiştirdi
2
KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı
3
TOKİ, AFAD Malatya Kura Çekimi Sonuçları 2024: Canlı Yayın ve Sonuç Sorgulama Ekranı
4
KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!
5
İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat
6
MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü