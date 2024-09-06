Narin Güran olayında son dakika gelişmesi: Ankara'dan gelen dalgıç ekibi Eğertutmaz Deresi''ne daldı

Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ı arama çalışmaları 17. gününe girdi. Küçük kızın kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmaları bugüne kadar birçok farklı noktada yoğunlaştı. Son gelişmelere göre, Ankara’dan gelen 48 kişilik bir ekip, Diyarbakır’da bulunan Eğertutmaz Deresi'nde kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırarak arama faaliyetlerine hız kazandırdı. Narin’i bulma çabaları sürerken, amcası Salim Güran’ın tutukluluğuna yapılan itiraz da dikkat çekiyor.



ANKARA'DAN 48 KİŞİLİK EKİP GELDİ

Narin Güran’ı bulma çalışmalarında 17. gün büyük bir gelişmeye sahne oldu. Ankara’dan gelen 48 kişilik özel bir arama ekibi, Diyarbakır’a ulaştı ve Eğertutmaz Deresi’ne girerek arama çalışmalarını başlattı. Bölgedeki köy sakinlerinin gözü önünde hummalı bir çalışma yürüten ekipler, Narin’in izine rastlamak amacıyla derede yoğunlaşmış durumda.

Ankara’dan gelen bu uzman ekip, özellikle Eğertutmaz Deresi’nde su altı ve çevre aramalarına odaklanırken, JAK ekipleri de bölgedeki diğer alanlarda aramalarına devam ediyor. Köyde sessizliğin hâkim olduğu günlerde, bu yeni ekip çalışmalara yeni bir enerji getirdi. Özellikle dere yatağına yoğunlaşan aramalar, küçük kızın izine ulaşmak için her türlü olasılığı değerlendiriyor.

AMCA SALİM GÜRAN'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

Narin Güran’ın kaybolmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, küçük kızın amcası Salim Güran tutuklanmıştı. Ancak, Salim Güran’ın tutukluluğuna itiraz edildi. İtiraz süreci devam ederken, amcanın arabasında yapılan incelemelerde Narin’e ait DNA bulgularına rastlanması, soruşturmayı derinleştirdi.

Yetkililer, Salim Güran’ın tutukluluğuna ilişkin itirazın Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirileceğini belirtiyor. Bu gelişmenin, Narin’in kaybolmasına dair yürütülen soruşturmada yeni bir dönüm noktası olabileceği düşünülüyor. Soruşturma, tüm ihtimaller göz önünde bulundurularak devam ediyor.

ARAMALAR KÖYÜN 5 KM DIŞINA KAYDIRILDI

güne girildiğinde, arama çalışmaları köyün 5 kilometre dışına kaydırıldı. Arama ekipleri, bölgedeki dere yatakları ve sık ağaçlık alanlarda detaylı bir tarama yaparak Narin Güran’ın izine ulaşmaya çalışıyor. Ekipler, kaybolduğu düşünülen alanlarda iz sürme köpekleri ve termal kameralar kullanarak bölgedeki her detayı dikkatle inceliyor.

JAK ekipleri, köyün çevresinde aramalarına hız kazandırırken, Eğertutmaz Deresi’nde de geniş çaplı bir tarama yapıldı. Yetkililer, bu yeni bölgelerde yapılan aramaların Narin’in izini bulmak açısından önemli olabileceğini ifade ediyor. Ankara’dan gelen ekiplerin destek vermesiyle arama çalışmaları daha geniş bir alana yayıldı ve daha titiz bir şekilde devam ediyor.

SON GELİŞMELER: AMCANIN ARABASINDA DNA BULGULARI

Soruşturma sürecinde Narin Güran’a ait yeni bir bulguya daha ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, amca Salim Güran’ın arabasında küçük kıza ait DNA bulgularına rastlandı. Bu bulgular, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Aracın detaylı bir şekilde incelenmesi, Narin’in kaybolmasıyla ilgili daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabilir. Yetkililer, bu DNA bulgusunun soruşturmanın kilit noktası olabileceğini belirtiyor.

Ekipler, bu bulguların ışığında çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı ve arama alanlarını genişletti. Amcanın tutukluluğuna itiraz edilmesine rağmen, bu DNA bulgusunun durumu daha da karmaşık hale getirdiği düşünülüyor.

NARİN GÜRAN'I BULMAK İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Küçük Narin Güran’ın kaybolmasının üzerinden 17 gün geçmesine rağmen, arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler, her türlü olasılığı değerlendirerek Narin’i bulmak için seferber olmuş durumda. Özellikle Ankara’dan gelen ekibin katkısıyla aramalar daha kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Narin’in ailesi ve bölge halkı, umutlu bir bekleyiş içinde sonuç almayı umuyor.

Yetkililer, Narin Güran’ın kaybolmasına dair her türlü ipucunu değerlendiriyor ve arama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları, Narin’in bulunması yönündeki umutları canlı tutarken, bölgede arama faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği ifade ediliyor.

AİLE VE YETKİLİLERİN GÖZÜ ARAMA ÇALIŞMALARINDA

Narin Güran’ın ailesi, günlerdir süren arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Aile, yetkililerden gelecek her yeni bilgiye kulak kesilmiş durumda. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten yetkililer, Narin’in izine ulaşmak için ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyor.

Özellikle amca Salim Güran’ın tutukluluğuna yapılan itiraz ve arabasında bulunan DNA bulguları, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Arama çalışmaları, bölgedeki tüm ihtimaller değerlendirilerek titizlikle devam ediyor.

Narin Güran’ı bulmak için sürdürülen çalışmaların önümüzdeki günlerde nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Yetkililer, halkın ve medyanın süreci dikkatle takip ettiğini belirterek, çalışmalara ara vermeden devam edileceğini vurguladı.