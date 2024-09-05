Narin Güran olayını çözecek gizemli 12 dakika! Özel ekip sırrı ortaya çıkardı

Diyarbakır'da 15 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kayboluşuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, kaybolma anına dair önemli ipuçlarını inceliyor. Özellikle Narin'in kaybolduğu 12 dakikalık süreç, soruşturmanın en kritik aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

NARİN GÜN KURAN KURSUNDAN ÇIKTIKTAN SONRA KAYBOLDU

21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, o gün öğleden sonra kuran kursundan çıktıktan sonra annesi Yüksel Güran'a "amcama gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Narin'in evden ayrılmasından sonra önce kuzenleriyle, daha sonra da arkadaşlarıyla görüştüğü biliniyor. Ancak bu görüşmelerin ardından Narin'den bir daha haber alınamadı.

JANDARMA VE SAVCILIK YOĞUN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ailesi ve güvenlik güçleri tarafından yapılan tüm aramalara rağmen Narin Güran'ın izine henüz rastlanamadı. Kayboluşun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi ve geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın bir parçası olarak, Narin’in amcası olan köy muhtarı Salim Güran, soruşturmada şüpheli bulunarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

12 DAKİKALIK GİZEMLİ SÜREÇ ARAŞTIRILIYOR

Jandarma tarafından yapılan kamera incelemelerinde, Narin'in 18.47'de 9 yaşındaki bir arkadaşıyla görüştüğü tespit edildi. Ancak bu görüşme sırasında yalnızca Narin'in arkadaşı kamerada görünürken, Narin görüş açısında yer almıyor. Küçük kızın arkadaşı, psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde bu görüşmenin detaylarını paylaştı, ancak Narin'in nerede olduğu hâlâ bir sır.

Bu kritik görüşme sonrası jandarma, Narin'in en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcası Salim Güran'ın köyden ayrıldığı 18.59 arasında neler yaşandığını araştırıyor. 12 dakikalık bu süreç, soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ve Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip, bu zaman diliminde meydana gelen olayları aydınlatmak için yoğun çaba sarf ediyor.

AMCA SALİM GÜRAN’IN HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında önemli bir detay da Narin’in amcası Salim Güran'ın köyden ayrıldığı zaman dilimi. Kamera kayıtlarına göre, Salim Güran 18.59’da evlerinin olduğu bölgeden aracına binerek ayrılıyor. Aracın, köyden çıkarken okulun önünden geçtiği tespit edildi. Bu gelişme, kayıp olayında kritik bir rol oynayabilir ve jandarma, Salim Güran'ın hareketlerini mercek altına aldı.

NARİN’İN AİLESİ VE YAKINLARININ TANIKLIKLARI

Narin’in kayboluşu sonrası yapılan araştırmalarda, ailesi ve köydeki yakınları, 15:15 ile 19:30 saatleri arasında küçük kızı hiç görmediklerini belirtti. Narin'in o saat diliminde nerede olduğu ve kimlerle görüştüğü, kayboluşunun aydınlatılmasında kilit önemde.

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA MEZARLIKTA ARAMA YAPILDI

Narin Güran'ı bulmak için yapılan arama çalışmaları geniş bir alana yayılırken, bugün ilk kez yer altı görüntüleme cihazları kullanılarak arama yapıldı. Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yürütülen bu çalışmalar, Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Özellikle son dönemde ölenlerin gömüldüğü yeni mezralar, yer altı görüntüleme cihazlarıyla detaylı şekilde tarandı.

ASELSAN tarafından üretilen yer altı görüntüleme cihazları ile gerçekleştirilen aramalar yaklaşık iki saat sürdü. Ancak bu aramalarda Narin Güran'a dair bir iz bulunamadı. Arama çalışmalarının devam edeceği belirtilirken, kayıp kız çocuğuna dair yeni ipuçlarının ortaya çıkması için ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

AİLE YARDIM BEKLİYOR

Narin Güran’ın ailesi ise endişeli bekleyişini sürdürüyor. 15 gündür kızlarından haber alamayan aile, yetkililerden ve halktan yardım bekliyor. Kızlarının bulunması için gösterilen çabalar için yetkililere teşekkür eden aile, bir an önce küçük Narin’in sağ salim bulunması için dualar ediyor.

SORUŞTURMA YOĞUNLAŞIYOR

Narin Güran'ın kayboluşuyla ilgili soruşturma genişleyerek devam ediyor. Özellikle kamera kayıtlarında tespit edilen son görüşme ve amca Salim Güran’ın köyden ayrıldığı zaman dilimi, olayı aydınlatma adına kritik öneme sahip. Jandarma ve savcılık, 12 dakikalık bu gizemli sürecin aydınlatılması için tüm olanaklarını seferber etmiş durumda. Ayrıca arama çalışmalarının önümüzdeki günlerde daha geniş bir alanda ve yeni yöntemlerle devam edeceği bildirildi.