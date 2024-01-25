Ne kremşanti gerekiyor ne de yumurta! İşte mis gibi ağlayan pasta tarifi
Bu ağlayan pasta tarifi için ne yumurta gerekiyor ne de kremşanti! Parmaklarınızı yiyeceğiniz misafirlerin lezzetinden bayılıp gideceği ağlayan pasta tarifi duyuruldu. 20 dakikada hazırlayacağınız, 25 dakikada pişireceğiniz enfes ağlayan pasta tarifi…
Parmaklarınızı yiyeceğiniz; 20 dakikada hazırlayacağınız, 25 dakikada pişirceğiniz ağlayan pasta tarifi bulundu. Ağlayan pasta tarifi için ne kremşanti gerekecek ne de yumurta. Bu iki malzeme olmadan enfes bir pasta yapmaya hazır olun! Yumuşacık keki ve lezzeti, karma dolgusu ile tüm misafirlerinizin baş tacı olacak ağlayan pasta tarifinden herkes dilim dilim yemek isteyecek. İşte profesyonel mutfaktan çıkmış gibi hissettirecek ağlayan pasta tarifi…
AĞLAYAN PASTA TARİFİ MALZEMELERİ
- 1 su bardağı ölçüsünde süt
- 1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağı
- 1 su bardağı ölçüsü kadar toz şeker
- 1,5 su bardağına yakın ölçüde un
- 3 yemek kaşığı ölçüsünde kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Keki ıslatmak için;
Kreması için;
- 1,5 su bardağı ölçüsünde süt
- 1,5 su bardağı ölçüsünde süt
- 2 yemek kaşığı ölçüsünde nişasta (Mısır yada buğday)
- Yarım su bardağı ölçüsünde toz şeker
- 1 yumurta akı (Alerjisi olan koymayabilir)
- 1 paket vanilya (Ocaktan indirmeye yakın eklenecek)
Ocaktan indirip ılıdıktan sonra;
- 2 yemek kaşığı dolusu labne peyniri
Üzeri için;
- 2 su bardağı ölçüsünde süt
- 1 paket hazır çikolata sosu
AĞLAYAN PASTA TARİFİ YAPILIŞI
- İlk etapta kekin kremasını hazırlayarak işe başlayalım.
- bir tencerenin içersine ilk etapta vanilya ve labne peyniri haricindeki bütün malzemeleri yavaş yavaş ekleyerek tel çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpalım.
- Ocağın orta gözüne koyarak ilk etapta hafif ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Bu noktada topak topak olmaması oldukça önemli.
- Ocaktan indirmeye yakın ise vanilya ekleyip sonrasında ocaktan indirelim.
- Ilıdığı zamanda labne peyniri ekleyerek mikser yardımıyla birkaç dakika çırpalım.
- Kremamızı buzdolabına kaldıralım.
- Şimdi ise keki hazırlamaya geçelim!
- Kek için bir karıştırma kabının içersine kabartma tozu, un ve kakao hariç tüm malzemeleri koyarak tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpalım.
- Bir sonraki aşama olarak un, kabartma tozunu ve kakao ekleyerek bir güzel pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpalım.
- Bu arada ise fırını 180°’ye ayarlayalım ki önceden ısıtılmış fırının içerisine kekimizi yapabilelim.
- Harcını hafif yağlamış olduğumuz cam borcama veya orta boy yuvarlak bir tepsiye dökerek fırına atalım.
- Kürdan testi ile kontrollü şekilde güzelce pişirelim.
- Bu arada çikolata sosu için ise bir tencerenin içerisine sütü ve paket çikolata sosunu boşaltarak ilk önce tel çırpıcıyla güzelce çırpalım.
- Sonra ocağa alarak hafif ateşi üzerinde koyulaşana kadar pişirelim.
- Koyulaştığı zaman kısık ateş üzerinde 5 dakika kadar daha karıştırarak pişirip ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım.
- Pişen keki ise fırından çıkartarak ilk sıcaklığı geçtikten sonra ortalama 5 ila 10 dakika kadar bekletip sonra hemen 1.5 su bardağı ölçüsünde sütle kekin her tarafını güzelce ıslatalım.
- Kek soğuduktan sonra ise kremayı dolaptan çıkartıp soğumuş olan kek kekin üzerine döküp spatula kaşığıyla güzelce yayalım.
- Soğumuş olan çikolata sosunu krema üzerine yavaş yavaş dikkatli şekilde dökerek spatula kaşığıyla her tarafına özenli dağıtalım.
- Buzdolabına kaldırıp 1 veya 2 saat kadar dinlendirelim.
- İsterseniz akşamdan yapıp da hazırlarsanız daha fazla dinlenmiş ve lezzetini çekmiş olacaktır. Şimdiden herkese afiyet olsun!