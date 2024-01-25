Ne kremşanti gerekiyor ne de yumurta! İşte mis gibi ağlayan pasta tarifi

Parmaklarınızı yiyeceğiniz; 20 dakikada hazırlayacağınız, 25 dakikada pişirceğiniz ağlayan pasta tarifi bulundu. Ağlayan pasta tarifi için ne kremşanti gerekecek ne de yumurta. Bu iki malzeme olmadan enfes bir pasta yapmaya hazır olun! Yumuşacık keki ve lezzeti, karma dolgusu ile tüm misafirlerinizin baş tacı olacak ağlayan pasta tarifinden herkes dilim dilim yemek isteyecek. İşte profesyonel mutfaktan çıkmış gibi hissettirecek ağlayan pasta tarifi…

AĞLAYAN PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağı ölçüsünde süt



1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağı



1 su bardağı ölçüsü kadar toz şeker



1,5 su bardağına yakın ölçüde un



3 yemek kaşığı ölçüsünde kakao



1 paket kabartma tozu



1 paket vanilya



Keki ıslatmak için;

1,5 su bardağı ölçüsünde süt Kreması için;

1,5 su bardağı ölçüsünde süt



2 yemek kaşığı ölçüsünde nişasta (Mısır yada buğday)



Yarım su bardağı ölçüsünde toz şeker



1 yumurta akı (Alerjisi olan koymayabilir)



1 paket vanilya (Ocaktan indirmeye yakın eklenecek)



Ocaktan indirip ılıdıktan sonra;



2 yemek kaşığı dolusu labne peyniri

Üzeri için;

2 su bardağı ölçüsünde süt



1 paket hazır çikolata sosu







AĞLAYAN PASTA TARİFİ YAPILIŞI