Nemrut Krater Gölü'nün Kış Büyüsü: Uçaktan Eşsiz Görüntüler

Bitlis'te Ahlat, Güroymak ve Tatvan sınırlarında yer alan Nemrut Krater Gölü, uçaktan çekilen kış görüntüleriyle büyüledi; karla örtülü kaldera ve buz tutan göl dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:09
Bitlis'in doğal zenginlikleri havadan görüntülendi

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan ve Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, uçaktan çekilen kış görüntüleriyle izleyenleri mest etti.

Karla kaplanan krater alanı ve buz tutan göl, havadan bakıldığında adeta tabloyu andıran manzaralar sunuyor. Kış mevsiminin etkisiyle tamamen beyaza bürünen Nemrut Kalderası, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Uçaktan kaydedilen görüntülerde kraterin simetrik yapısı ile çevresindeki dağların oluşturduğu görsel şölen öne çıktı. Her mevsim farklı bir yüz sergileyen bölge, kışın ortaya çıkan bu eşsiz görünümüyle Bitlis’in doğal zenginliklerini yeniden gündeme taşıdı.

Paylaşılan kareler sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni toplarken, bölgenin turizm değerine de dikkat çekiyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

