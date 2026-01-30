Nemrut Krater Gölü'nün Kış Büyüsü: Uçaktan Eşsiz Görüntüler

Bitlis'in doğal zenginlikleri havadan görüntülendi

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan ve Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, uçaktan çekilen kış görüntüleriyle izleyenleri mest etti.

Karla kaplanan krater alanı ve buz tutan göl, havadan bakıldığında adeta tabloyu andıran manzaralar sunuyor. Kış mevsiminin etkisiyle tamamen beyaza bürünen Nemrut Kalderası, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Uçaktan kaydedilen görüntülerde kraterin simetrik yapısı ile çevresindeki dağların oluşturduğu görsel şölen öne çıktı. Her mevsim farklı bir yüz sergileyen bölge, kışın ortaya çıkan bu eşsiz görünümüyle Bitlis’in doğal zenginliklerini yeniden gündeme taşıdı.

Paylaşılan kareler sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni toplarken, bölgenin turizm değerine de dikkat çekiyor.

