Nerik'te Kaşkaların İzleri: Oymaağaç Höyük'te 20. Yıllık Kazıda Yeni Bulgular

Kuzey Anadolu'da arkeolojik çalışmalarda yeni dönem ve yerel halkın izleri

Oymaağaç Höyükte süren kazılarda, Hititlerin kutsal şehri Nerik olduğu tespit edilen alanda bu yıl, Anadolu'nun yerli halkı Kaşkalara dair izler gündeme geldi. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Mahallesi'ndeki höyükte arkeolojik çalışmalar 2005'ten bu yana devam ediyor.

Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz (OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü) kazıların 20. yılını ve höyükte elde edilen yeni bulguları aktardı. Höyüğün tepe bölümünde daha önce bulunan ve Hititlere ait olduğu değerlendirilen hava tanrısı tapınağı ile bölgenin Nerik olduğuna dair veriler elde edildiğini belirtti.

Yılmaz, yerleşimin daha erken dönemlerini anlamaya yönelik olarak Milattan Önce 4 bin 500'lü yıllara işaret eden bulgular ve radyokarbon tarihleri bulunduğunu; bu dönemi daha geniş alanda incelemek için kazıların büyütüldüğünü söyledi. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında geniş bir ekiple sürdürülüyor.

Demir Çağı mimarisi ve Orta Tunç Çağı buluntuları

Kazıların ilk etapta höyüğün en son yerleşim evresi olan Demir Çağı katmanına odaklandığını aktaran Yılmaz, geniş alanda Demir Çağı mimarisi tespit ettiklerini ve bu mimarinin bölgenin geleneksel yerel mimarisiyle güçlü bağlantılar taşıdığını belirtti. Hititlerde görülen ahşap, kerpiç ve taş üçlemesinin burada da izlerinin bulunduğunu, bu mimari geleneğin günümüz köy mimarisinde de görülebildiğini ifade etti.

Ayrıca höyükte daha önce az bilinen bir zaman dilimi olan Orta Tunç Çağına ait materyallerin bu yılki kazılarda arttığını, yeni çalışmalarda Orta Tunç Çağı'na ait bir çanak çömlek repertuvarı ortaya çıktığını söyledi. Bu buluntuların, bölgenin Orta Tunç dönemi yerleşimini ve kültürel özelliklerini aydınlatmada önemli olacağı vurgulandı.

Kaşkalar kimdi, Nerik ne zaman kutsal oldu?

Yılmaz, Hitit metinlerinden bilinen Kaşkalar'ın bu bölgede yaşadığını ve kazıların ileri aşamalarında bu yerel halkın kimliği ve materyal kültürüne ilişkin daha fazla bilgi elde edilebileceğini kaydetti. Araştırmanın merkezindeki sorulardan bazıları şunlar: Nerik ne zaman kutsal bir merkez haline geldi? Hititler buraya hangi kutsal unsuru nedeniyle gelerek bölge üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştı? Kaşkalar nasıl evlerde yaşıyordu ve hangi bölgelerde varlık gösteriyorlardı?

Yılmaz, ilerleyen kazıların bu sorulara yanıt verebileceğini, bölgenin yerel halkına ilişkin bilgilerin artacağını ve Nerik'in kutsallık tarihinin daha net ortaya konacağını sözlerine ekledi.