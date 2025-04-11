Nevşehirli Polis Memuru Ahşap Yakma Sanatıyla Stres Atıyor

Nevşehir'de görev yapan 52 yaşındaki polis memuru Faruk Nafiz Kaşkaya, iş stresinden uzaklaşmanın ve rahatlamanın bir yolu olarak son dört yıldır ahşap yakma sanatı ile ilgileniyor.

Görev yerinde 2007 yılında Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi'nde katıldığı ahşap yakma kursunun ardından, evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek mesai sonrası ve izin günlerinde bu yeni hobisine yoğunlaşmaya başladı. Bölgenin doğal güzellikleri ve çeşitli figürleri ahşap üzerine işleyerek sanatını geliştiren Kaşkaya, AA muhabirine duygularını aktardı.

Sanatla Stresi Yenmek

Çocukluk yıllarında sağlık memuru babasının hobi amaçlı yaptığı resimlerden etkilendiğini belirten Kaşkaya, sanatın onun için nasıl bir rahatlama aracı haline geldiğini şöyle ifade etti:

“Emniyet teşkilatımız insanlarımıza yardımcı oluyor. Yolda kalmışa ve yardıma muhtaçlara el uzattığımız zaman bunun mutluluğu ve huzuru var. Bu mutluluğu yakaladığınız zaman gerçekten de çok güzel bir iş yaptığınız için seviniyorsunuz. Bundan dolayı mesleğimden memnunum ve severek yapıyorum. Hobi olarak bu sanatı yapıyorum, rahatlamamı sağlıyor.”

Ayrıca, ahşap yakma makinesiyle kavak, huş ve dişbudak ağaçlarından kontrplakları işleyiciliğini vurgulayan Kaşkaya, bazı eserlerin dikkat ve özen gerektirdiğini, ayrıntıları yakalamak için oldukça fazla zaman harcadığını dile getirdi.

Kapadokya'nın Güzelliklerini Yansıtıyor

Kapadokya'nın simgelerine uyarlamalar yaptığını belirten Kaşkaya, “Kapadokya'ya ait anahtarlıklar, tepsi ve saat tasarlıyorum. Aklıma geldikçe yeni şeyler tasarlamaya çalışıyorum. Hobi amaçlı yaptığım için ufkumuz açık.” ifadeleriyle yaratıcılığını sürdürdüğünü açıkladı.

Kaşkaya'nın sanatsal çalışmalarının çocuklarını da etkilediğini, büyük oğlunun güzel sanatlar fakültesinde okuma isteğini dile getirdi. Ürettiği eserlerin bir kısmıyla evinin odalarını süsleyen Kaşkaya, arkadaşları ve yakın çevresine de hediye ettiği tablolarıyla insanları sevindirmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Nevşehir'de görev yapan 52 yaşındaki polis memuru Faruk Nafiz Kaşkaya, iş stresinden uzaklaşmak ve rahatlamak amacıyla 4 yıldır boş zamanlarında ahşap yakma sanatıyla ilgileniyor. Mesai sonrası ve izin günlerinde yeni hobisine yoğunlaşan Kaşkaya, bölgenin doğal güzelliklerini ve farklı figürleri ahşaba işliyor.

Nevşehir'de görev yapan 52 yaşındaki polis memuru Faruk Nafiz Kaşkaya, iş stresinden uzaklaşmak ve rahatlamak amacıyla 4 yıldır boş zamanlarında ahşap yakma sanatıyla ilgileniyor. Mesai sonrası ve izin günlerinde yeni hobisine yoğunlaşan Kaşkaya, bölgenin doğal güzelliklerini ve farklı figürleri ahşaba işliyor.