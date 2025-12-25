DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,93 -0,02%
BITCOIN
3.748.961,27 0,05%

Niğde'ye Meteorolojik Uyarı: Soğuk Hava, Kar ve Zirai Don Tehlikesi

Niğde Valiliği, 26 Aralık 2025 Cuma 10.00’dan başlayıp 2 Ocak 2026 Perşembe 10.00’a kadar sürecek soğuk ve yağışlı hava ile kar ve zirai don uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:13
Niğde'ye Meteorolojik Uyarı: Soğuk Hava, Kar ve Zirai Don Tehlikesi

Niğde Valiliği'nden Meteorolojik Uyarı

Niğde Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak il genelini kapsayan meteorolojik uyarıda bulundu.

Uyarının Detayları

Açıklamaya göre; 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.00’dan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın Niğde’de etkili olması bekleniyor. Uyarının 2 Ocak 2026 Perşembe günü saat 10.00’a kadar devam edeceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine göre 4 ila 10 derece arasında hissedilir şekilde azalacağı, soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği ifade edildi. Bu süreçte yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği, en düşük hava sıcaklıklarının ise eksi 9 dereceye kadar düşebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Vatandaşlara ve Üreticilere Uyarı

Valilik tarafından yapılan uyarıda; özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler başta olmak üzere tüm vatandaşların zirai don riski, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

NİĞDE VALİLİĞİ’NDEN METEOROLOJİK UYARI: SOĞUK HAVA, KAR YAĞIŞI VE ZİRAİ DON...

NİĞDE VALİLİĞİ’NDEN METEOROLOJİK UYARI: SOĞUK HAVA, KAR YAĞIŞI VE ZİRAİ DON BEKLENİYOR

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop İnaltı Mağarası kış molası: 25 Aralık 2025–20 Mart 2026 kapalı
2
Yığılca'da Hayvan Sağlığı: Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları
3
Diyarbakır'da 11’inci Yargı Paketi Heyecanı: Aileler Cezaevi Önünde Tahliye Bekliyor
4
MUSKİ'den Muğla'da Su Sayaçları İçin Donma Uyarısı
5
Muş'ta Öğrenciler Keçi Kömü Yaylası'nda Dengbejlik ve Fotoğrafçılık Deneyimi
6
Manyas’ta Orman Köylüsüne Gelir Getirici Badem Ağaçlandırması
7
Ataşehir'e 4 Yeni Hizmet: Ata Akademi, İBB İstihdam Ofisi, Ata Kafe ve İçerenköy Muhtarlığı Açıldı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı