Niğde'ye Meteorolojik Uyarı: Soğuk Hava, Kar ve Zirai Don Tehlikesi

Niğde Valiliği'nden Meteorolojik Uyarı

Niğde Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak il genelini kapsayan meteorolojik uyarıda bulundu.

Uyarının Detayları

Açıklamaya göre; 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.00’dan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın Niğde’de etkili olması bekleniyor. Uyarının 2 Ocak 2026 Perşembe günü saat 10.00’a kadar devam edeceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine göre 4 ila 10 derece arasında hissedilir şekilde azalacağı, soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği ifade edildi. Bu süreçte yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği, en düşük hava sıcaklıklarının ise eksi 9 dereceye kadar düşebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Vatandaşlara ve Üreticilere Uyarı

Valilik tarafından yapılan uyarıda; özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler başta olmak üzere tüm vatandaşların zirai don riski, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

NİĞDE VALİLİĞİ’NDEN METEOROLOJİK UYARI: SOĞUK HAVA, KAR YAĞIŞI VE ZİRAİ DON BEKLENİYOR