Niksar'da Kızılay Kan Bağışı: Şehit Kızı Beren Gündüz Adına Destek

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen Kızılay kan bağışı etkinliğinde, Jandarma personeli şehit kızı Beren Gündüz adına kan bağışında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:25
Niksar'da Kızılay kan bağışı etkinliği: Şehit kızı adına anlamlı destek

Tokat’ın Niksar ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğinde, şehit çocuğunun adına kan bağışında bulunuldu. Etkinlik, TOKİ Ulucan İlkokulu kampüsünde gerçekleştirildi.

Etkinliğin ayrıntıları

Kızılay tarafından düzenlenen faaliyette, ailesinden en fazla kan bağışı sağlayan öğrenciye çeşitli hediyeler verileceği duyuruldu. Toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlik, okul ve toplum arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı.

Jandarma'dan duygulandıran jest

Etkinliğe anlamlı bir destek de Jandarma teşkilatından geldi. Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Köklüce Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüzün emaneti olan kızı Beren Gündüz adına kan bağışında bulundu.

Gerçekleştirilen bağışlarla hem şehidin aziz hatırası yaşatıldı hem de bir damla kanla bir cana umut olmanın gururu paylaşıldı. Etkinlik, duygu dolu anlara sahne olurken, kan bağışının önemi bir kez daha vurgulandı.

