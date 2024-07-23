Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!

Listenin başında yer alan soyadlar arasında, "Yılmaz" ilk sırada bulunuyor. Bu soyadı sırasıyla "Kaya", "Demir" ve "Çelik" takip ediyor. "Şahin", "Yıldız" ve "Yıldırım" gibi soyadlar da en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.
İşte Türkiye'de en sık rastlanan 50 soyadı:
Yılmaz
Kaya
Demir
Çelik
Şahin
Yıldız
Yıldırım
Öztürk
Aydın
Özdemir
Arslan
Doğan
Kılıç
Aslan
Çetin
Kara
Koç
Kurt
Özkan
Şimşek
Polat
Özcan
Korkmaz
Çakır
Erdoğan
Diğer Popüler Soyadlar
Liste yalnızca ilk 25 soyadıyla sınırlı değil. Diğer popüler 25 soyadı da şu şekilde sıralanıyor:
26. Yavuz
27. Can
28. Acar
29. Şen
30. Aktaş
31. Güler
32. Yalçın
33. Güneş
34. Bozkurt
35. Bulut
36. Keskin
37. Ünal
38. Turan
39. Gül
40. Özer
41. Işık
42. Kaplan
43. Avcı
44. Sarı
45. Tekin
46. Taş
47. Köse
48. Yüksel
49. Ateş
50. Aksoy