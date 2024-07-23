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Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!

Nüfus kütüklerine kayıtlı bu soyadları taşıyan vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanında yaygın olarak bulunuyor ve bu soyadlar, nüfus kayıtlarına göre en çok kullanılan soyadlar arasında yer alıyor. İşte o liste...

Yayın Tarihi: 23.07.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:59
Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!

Listenin başında yer alan soyadlar arasında, "Yılmaz" ilk sırada bulunuyor. Bu soyadı sırasıyla "Kaya", "Demir" ve "Çelik" takip ediyor. "Şahin", "Yıldız" ve "Yıldırım" gibi soyadlar da en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

İşte Türkiye'de en sık rastlanan 50 soyadı:

Yılmaz

Kaya

Demir

Çelik

Şahin

Yıldız

Yıldırım

Öztürk

Aydın

Özdemir

Arslan

Doğan

Kılıç

Aslan

Çetin

Kara

Koç

Kurt

Özkan

Şimşek

Polat

Özcan

Korkmaz

Çakır

Erdoğan

Diğer Popüler Soyadlar

Liste yalnızca ilk 25 soyadıyla sınırlı değil. Diğer popüler 25 soyadı da şu şekilde sıralanıyor:

26. Yavuz

27. Can

28. Acar

29. Şen

30. Aktaş

31. Güler

32. Yalçın

33. Güneş

34. Bozkurt

35. Bulut

36. Keskin

37. Ünal

38. Turan

39. Gül

40. Özer

41. Işık

42. Kaplan

43. Avcı

44. Sarı

45. Tekin

46. Taş

47. Köse

48. Yüksel

49. Ateş

50. Aksoy

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