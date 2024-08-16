O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

Özburun Belediyesi, kamu personeli alımları kapsamında yeni bir ilan yayımladı. Bu kapsamda, belediye bünyesinde eksikliği bulunan kadroların doldurulması amacıyla lise mezunu adaylar arasından KPSS taban puanı şartı aranmaksızın memur alımı gerçekleştirilecek. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Genel İdare Hizmetleri sınıfında 11. dereceli kadroda yapılacak bu alım, adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru şartları, süreçle ilgili önemli tarihler ve diğer detaylar bu haberde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İÇİN KONTENJAN BİLGİLERİ

Özburun Belediyesi, lise mezunu adaylar için memur alımı yapacağını duyurdu. Bu alım kapsamında belirlenen kontenjan ise 1 kişi ile sınırlı. Bu kadro, belediye bünyesinde Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer almakta olup, adaylar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Özburun Belediyesi memur alımında adaylardan bazı genel ve özel şartlar talep etmektedir. Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan şartları taşıyan adaylar, bu ilan için başvuru yapabileceklerdir. Bunun yanı sıra, adaylardan aşağıdaki özel nitelikler de aranmaktadır:

Öğrenim Şartı: İlan edilen unvana uygun bir okuldan mezun olmuş olmak. Ayrıca, adayların 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmiş olmaları gerekmektedir.

Disiplin Durumu: Adayların, daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmaları gerekmektedir.

Bilgisayar Sertifikası: Adayların, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmaları veya mezun oldukları okulda bilgisayar dersi aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Sürücü Belgesi: Adayların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Bu şartları taşıyan adaylar, Özburun Belediyesi memur alımı ilanına başvuru yapabileceklerdir. Adayların başvuru süreci boyunca gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde temin etmeleri büyük önem taşımaktadır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 24 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olup, 26 Eylül 2024 tarihinde sona erecektir. Adayların, bu tarihler arasında başvurularını şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Başvurular, mesai saatleri içinde (08:30-17:30) Özburun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü birimine yapılacaktır. Başvuru adresi ise Ulucami Mahallesi Hamam Sokak No:2 Özburun Kasabası/Bolvadin/Afyonkarahisar olarak belirlenmiştir.

Başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar, gerekli belgelerle birlikte başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlamak zorundadır. Adayların, başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru şekilde teslim etmeleri, başvurunun kabulü açısından büyük önem taşımaktadır.

ÖZBURUN BELEDİYESİ MEMUR ALIMI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Özburun Belediyesi’nin memur alımına yönelik ilanı, adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Özellikle KPSS taban puanı şartı aranmaması, lise mezunu adaylar için bu ilanı daha cazip hale getirmektedir. Ancak, adayların başvuru yapmadan önce ilan detaylarını dikkatle incelemeleri ve başvuru için gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları önemlidir. Bu bağlamda, başvuruların zamanında ve doğru şekilde yapılması, süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına kritik önem taşımaktadır.