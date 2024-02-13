O belediye KPSS 2022 puanıyla yüksek maaş ile kadın/erkek memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları

İpekyolu Belediyesi Memur Alıyor! Başvuru Koşulları ve Süreci Hakkında Her Şey

Van’ın İpekyolu Belediyesi, bünyesindeki personel eksikliğini gidermek için memur alımı yapacağını duyurdu. Belediye, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Mahalli İdarelere İlk Defa atanacaklara Dair Sınav ve Atama yönetmeliği çerçevesinde Teknik Hizmetler sınıfında 7. Dereceli kadroda istihdam edilmek üzere 1 Şehir Plancısı memur alımı yapacak. Kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecek.







İPEKYOLU BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

İpekyolu Belediyesi memur alımı başvuruları 26 Mart 2024 tarihinde başlayacak ve 28 Mart 2024 tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adayların 2022 yılında yapılmış olan KPSS’den Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

İPEKYOLU BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Belediye memur alımı için adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar da aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

İpekyolu Belediyesi memur alımı ne zaman yapılacak?



İpekyolu Belediyesi memur alımı başvuruları 26 Mart 2024 - 28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru sonuçları ise ilerleyen günlerde belediyenin resmi internet sitesinde duyurulacak.

İpekyolu Belediyesi memur alımı için KPSS şartı var mı?

Evet, İpekyolu Belediyesi memur alımı için KPSS şartı var. Adayların 2022 yılında yapılmış olan KPSS’den Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

İpekyolu Belediyesi memur alımı için eğitim şartı var mı?

Evet, İpekyolu Belediyesi memur alımı için eğitim şartı var. Adayların en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmaları gerekiyor.

İpekyolu Belediyesi memur alımı için yaş şartı var mı?

Hayır, İpekyolu Belediyesi memur alımı için yaş şartı yok. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmaları yeterli.