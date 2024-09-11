O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Bozköy Belediyesi Ön Lisans Mezunu Tekniker Alımı Yapacak

Belediyeler, ihtiyaç duydukları alanlarda memur alımlarını yapmaya devam ediyor. Son olarak Niğde’de hizmet veren Bozköy Belediyesi, ön lisans mezunu Tekniker alımı için yeni bir ilan yayımladı. Bu ilanda, harita, harita kadastro gibi bölümlerden mezun olan adaylar için memur kadrosunda istihdam imkânı sunulacak.

Bozköy Belediyesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışacak memurlar almak için harekete geçti. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılacak bu alımda, adaylardan belirli şartlar talep edilecek. Peki, başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman yapılacak? Tüm detaylar haberimizde…

KONTENJAN BİLGİSİ NEDİR?

Bozköy Belediyesi bünyesinde, Teknik Hizmetler sınıfında görevlendirilecek 1 Tekniker alınacak. Bu kadro, 9. dereceden açılmış olup, harita ve kadastro alanında uzmanlık gerektiriyor. Kadroya kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecek. Harita teknikerliği, harita kadastro, harita ve maden ölçme gibi bölümlerden mezun olan adaylar başvuruda bulunabilecekler.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Bozköy Belediyesi memur alımı için adaylardan genel ve özel şartlar talep edilecek. Adayların genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Bunun yanı sıra, adayların belirli bölümlerden mezun olması ve 2024 KPSS’den yeterli puan almış olmaları da isteniyor.

GENEL ŞARTLAR:

T.C. vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR:

2024 yılında yapılan KPSS P93 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Harita, harita kadastro, harita ve maden ölçme, harita teknikerliği, harita ve kadastro ön lisans programlarından birinden mezun olmak,

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Daha önce çalışılan kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bozköy Belediyesi memur alımı için başvurular 21 - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapabilecekler.

Şahsen Başvuru Adresi:

Bozköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü, Yenice Mah. Fatih Cad. No:2 Çiftlik / Niğde

Elektronik Başvuru E-mail Adresi:

[email protected]

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Başvuru yapmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecektir:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi: (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği: E-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi de kabul edilecektir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilecektir. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi: Aslı veya noter onaylı örneği. Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir. KPSS sonuç belgesi: ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı kabul edilecektir. Askerlik durumu beyanı: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan. Sağlık durumu beyanı: Görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumu olmadığına dair beyan. Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak). Sürücü belgesi: Aslı veya noter onaylı sureti. Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilecektir.

MÜLAKAT VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından uygun adaylar değerlendirme sürecine tabi tutulacak. İlgili adaylar mülakata çağrılacak olup, başvuruların değerlendirilmesinde KPSS puanının yanı sıra belirtilen şartlara uygunluk büyük önem taşıyacaktır. Mülakat sürecinde adayların teknik bilgi ve yetkinlikleri, ayrıca sürücü belgesine sahip olmaları gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

BELEDİYE MEMUR ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bozköy Belediyesi tarafından yayımlanan bu ilan, memur adaylarına yeni bir fırsat sunuyor. İlanda belirtilen başvuru şartlarına uygun olan adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz bir şekilde tamamlayarak belirtilen tarihlerde başvuru yapabileceklerdir. Özellikle KPSS puan türü ve başvuru belgelerinin doğru şekilde hazırlanması büyük önem arz etmektedir.

Son yıllarda kamu kurumlarına yapılan memur alımlarında, adayların hem teknik bilgi düzeyi hem de disiplinli ve düzenli çalışma şartlarına uygunlukları sıkı bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, başvuruların eksiksiz şekilde yapılması ve mülakat sürecinde başarılı olunması için adayların dikkatli olmaları gerekmektedir.

Niğde Bozköy Belediyesi, harita ve kadastro gibi ön lisans programlarından mezun olanlar için teknik kadroda memur alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen adaylar, 21 - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlamalıdır. Adaylardan talep edilen şartlar arasında KPSS P93 puan türünden en az 75 puan almak, ilgili bölümlerden mezun olmak ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gibi kriterler yer alıyor.