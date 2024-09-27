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O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Kütahya Belediyesi, 23 kişilik kadro ile KPSS'siz personel alımı yapacak. Hangi mesleklerde alım yapılacak? Başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:38
O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Kütahya Belediyesi, personel alımı yapacağını duyurdu. Yeni yayımlanan ilan ile birlikte belediye bünyesindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla toplamda 23 kişilik kadro ile alım yapılacağı belirtildi. Kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği bu ilan, daimi statüde gerçekleştirilecek. Başvurular ise sadece internet üzerinden alınacak olup, en az ilkokul mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. İşte Kütahya Belediyesi’nin personel alımı hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

HANGİ MESLEKLERDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Kütahya Belediyesi, farklı meslek gruplarında personel alımı yapacağını açıkladı. Alınacak personel sayıları ve meslek grupları şu şekilde:

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

  • 4 Bulaşıkçı
  • 4 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)
  • 6 Garson (Servis Elemanı)
  • 2 Izgara Ustası
  • 2 Mutfak Görevlisi
  • 2 Tatlı Ustası
  • 3 Temizlik Görevlisi

Bu pozisyonlar, Kütahya Belediyesi’nin farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuştur. Her pozisyon için başvuru şartları ve detayları belirlenmiştir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Kütahya Belediyesi’nin personel alımına başvuracak adayların belirli şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuru yapacak adayların T.C. vatandaşı olmaları zorunludur.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak: Adayların kamu haklarından mahrumiyet durumu olmamalıdır.
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak: Adayların sağlık durumlarının, görevlerini yerine getirmelerine engel olmaması gerekmektedir.
  • Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak: Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmaları veya askerlik ile ilişiğinin bulunmaması gerekmektedir.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak: Adayların, sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı almadıkları beyan edilmelidir.
  • Sağlık açısından vardiyalı sistemde çalışmasına engel problemi olmamak: Adayların, vardiyalı çalışmaya engel bir sağlık sorununun olmaması gerekmektedir.
  • 18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından küçük olmak: Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş, 50 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
  • Kütahya'da ikamet ediyor olmak: Adayların Kütahya ilinde ikamet ediyor olmaları şarttır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Kütahya Belediyesi’nin yayımladığı ilana başvurular, yalnızca elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. Adayların başvurularını yapmak için belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 27 - 30 Eylül 2024
Başvuru Adresi: Kütahya Belediyesi Başvuru Sayfası https://www.kutahya.bel.tr:90/is-basvurusu

Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayan adaylar, ilgili pozisyonlar için değerlendirmeye alınacaktır.

İLANIN DETAYLARI NEREDE BULUNUR?

Kütahya Belediyesi personel alımı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyen adaylar için ilan metni aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır:

İlan Detayları: İŞKUR İlanı Detayları

KÜTAHYA BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI FIRSATI

Kütahya Belediyesi’nin yaptığı bu personel alımı, istihdam fırsatları arayan adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Farklı meslek gruplarındaki pozisyonlar, adayların yeteneklerini ve becerilerini değerlendirmeye alacak olup, belediye bünyesinde istihdam edilme imkanı tanıyacaktır. Adayların belirtilen başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri ve başvurularını zamanında yapmaları, bu fırsatı değerlendirmek açısından kritik öneme sahiptir. Kütahya Belediyesi’nin ilan ettiği bu alımlara katılımın yoğun olması bekleniyor.

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