O ilde bu gece kar yağışı başlıyor! Sabah etraf bembeyaz olacak: Meteoroloji saat verdi

KARA KIŞA SAYILI GÜNLER KALDI

Kış aylarının iyice kendisini hissettirmesi ile bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Bir çok vatandaş haftasonu ve önümüzdeki hafta içerisinde hava sıcaklıklarının kaç derece olacağını merak ederken sizler için hava durumu ile ilgili araştırma yaptık. İşte detaylar…





İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde hava sıcaklıkları iyice düştü. Vatandaşlarda hava durumunun önümüzdeki günlerde nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul için de kar bekleniyor. İstanbul a kar ne zaman yağacak işte tüm detaylar haberimizde….

Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesini etkisi altına alacak. Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının çok kuvvetli olacağı ifade edildi. Bu kar yağışının bazı bölgelerde ise kar fırtınası şeklinde görülmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışına karşı uyarı üzerine uyarı yayımladı. Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankaranın da içinde bulunduğu bir çok ile uyarıda bulundu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen de kar yağışından en çok etkilenecek İstanbul ilçelerini sıraladı. İşte detayları…...

Hafta sonu bazı yerlerde kar yağışı bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde kar yağışı bekleniyor. Bazır yererde ise karla karışık yağmur da bekleniyor.Türkiye bu hafta sonu itibari ile yeni bir soğuk hava dalgasına da giriş yapmış olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'e ilk kar düşerken yoğun kar yağışları ise artık yavaş yavaş başlayacak. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında bu hafta itibari ile ani düşüşler yaşanacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞAR?

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İstanbul a kar yağışınan sayılı günler kaldı. Kar yağışının yoğun olarak etkisi altına girecek olan İstanbul için ise meteorolojik uyarılar devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle ülkenin doğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını belirtti. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sabah saatlerinde Tokat, Siirt ve Sinop'un iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin edilirken Kıyı kesimler ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI GİDEREK AZALACAK

Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 8 derece hava sıcaklığının azalması beklenirken iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı söyleniyor. İç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusu ile akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinden itibaren yağışların etkisini artırması bekleniyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenirken olumsuz hava koşullarına karşılık vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiği de hatırlatıldı.