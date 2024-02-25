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O ilde yaşayanlar bayram edecek! Hem nakit hem market yardımı için başvuru ekranı açıldı

Diyarbakır’da, Yenişehir İlçe Belediyesi işsizlerin derdine derman olacak! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 25.02.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:48
O ilde yaşayanlar bayram edecek! Hem nakit hem market yardımı için başvuru ekranı açıldı

Yenişehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belirlenen dar gelirli ailelere yönelik önemli bir sosyal yardım programını başarıyla sürdürüyor. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen bu program kapsamında, gıda, bebek bezi, giyim, temizlik ürünleri, kırtasiye malzemeleri gibi temel ihtiyaçlar tespit edilen ailelere ulaştırılıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da en ince detayına kadar düşünmek, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak ilerlemek bizim en büyük amacımız. Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelerimizin bütün ihtiyaçlarına kulak vermeye çalışıyoruz. Onların bizlere ilettiği talepleri bizim için çok kıymetli. Sağ duyulu davranıp elimizden geldiğince bütün taleplere ve ihtiyaçlara hassas davranıyoruz" şeklinde konuştu.

yenişehir belediyesi

Sosyal Market aracılığıyla sunulan yardımların düzenli olarak gerçekleştirilmesi, ihtiyaç sahibi ailelere sürekli destek olunmasını sağlıyor. Belediye, bu sayede sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek toplumun güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlıyor.

Program kapsamında yapılan yardımlar, Yenişehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşan belediye, taleplere hızlı ve etkili bir şekilde cevap vererek dar gelirli ailelerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu bağlamda, toplumun her kesimine eşit ve adil bir şekilde hizmet sunma amacını taşıyan Yenişehir Belediyesi, sosyal yardım programlarıyla birlikte şehirdeki dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirme gayretinde.

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