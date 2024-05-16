O ilde yaşayanların uykuları kaçacak! 7.3 büyüklüğünde deprem için işaret edildi

Deprem uzmanı Ahmet Ercan, 2020 yılında Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6’lık depremi anımsatarak bölgede 7.3’lük bir depremin meydana gelebileceğini ifade etti. İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde yer alan marinanın genişletilmesi girişimlerine dikkat çeken Ahmet Ercan, “asla izin verilemez” ifadelerini kullandı.



Sığacık Sosyal Tesis Alanı’nda yapılan eylemlerde konuşma yapan Ercan, marinanın halkın malı olması gerekirken şu anda bir kişinin malı olduğuna dikkat çekti. Denizi ve koyu doldurarak herhangi bir yapı yapılmasına gerek olmadığını ifade eden Ercan, korkusunun depremden yana olduğunu belirtti. Herhangi bir deprem durumunda eşsiz koyun zarar görebileceğini kaydeden Ercan, bölgenin işgal sahası olarak genişletilmesine izin verilemeyeceğini ekledi.

“Biz bütün ÇED’lere karşıyız”

ÇED raporunun para karşılığında alınabildiğine dikkat çeken Ercan, tüm ÇED raporlarına karşı olduklarını söyleyerek herkesi Sığacık koyunu kurtarmaya davet etti. Denizin doldurulamayacağını söyleyen Ercan, beklediği depremi de açıkladı.





7.3’lük bir deprem bekleniyor!

Öte yandan Ercan, Ekim 2020’de yaşanan 6.6’lık büyük depremi anımsatarak tsunami ihtimaline değindi. Sığacık’ta büyük bir yaşanmadığını yalnızca 1 kişinin öldüğünü hatırlatan Ercan, daha büyük bir depremin gelebileceğini ifade etti.

Milyonlarca yıldır bölgede depremlerin olduğunu söyleyen Ercan, 7.3 dolaylarında bir depremin meydana gelebileceğini söyledi. Söz konusu depremin ise Girit, Rodos, İkaria ya da Sakız Adası veya Sisam’da oluşabileceğini ve süpürdü dalgaları nedeniyle bölgenin de etkileneceğini ekledi. Sığacık koyunun yaklaşık 137 dönümlük bir alanının şirket tarafından satın alınmasının kabul edilebilir olmadığını söyleyen Ercan, tüm Türkiye’nin bölgede hakkı olduğunu belirtti. Ayrıca ÇED raporu olsa da yapılaşmanın uygun olmayacağını şöyle ifade ederek sözlerini tamamladı:

“Sen kime sordun? ÇED raporu yetmez. İsterse 10 tane, 100 tane ÇED raporu yaptırsınlar. ÇED biziz. Biz istemeyince asla olmaz.”

