O illerde uykular kaçacak! Tam 485 tane birden var: Tir tir titretecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Samsun'da katıldığı bir programa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, Türkiye'nin deprem gerçeği ve bu doğal afetle mücadelede alınacak tedbirler üzerinde durdu. Türkiye genelinde hala aktif durumda olan 485 fay hattının enerjisini dışarı çıkarmasına engel olamayacaklarını ifade eden Bakan, bu durumla baş etmenin tek yolunun kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı.

HIZLI VE ETKİLİ ADIMLAR ATILMALI





Bakan Özhaseki'nin belirttiği gibi, Türkiye'nin deprem ülkesi olması ve mevcut fay hatlarındaki hareketliliğin önlenememesi, kentsel dönüşümün aciliyetini ortaya koyuyor. Özellikle 1950-2000 yılları arasında inşa edilen binalarda depreme dayanıklılık konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Bakan, bu sorunun çözümünün kentsel dönüşüm olduğunu dile getirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki, "Dünya üzerinde bu işin başka bir yolu bulunamadı" diyerek kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparken, Samsun özelinde TOKİ'nin yaptığı çalışmalara da değindi. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında sanayi alanlarının taşınması gibi çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin deprem riskine karşı alması gereken tedbirlerin başında kentsel dönüşüm geldiğini ifade eden Bakan Özhaseki, bu konuda hızlı ve etkili adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin deprem gerçeğiyle barışık bir şekilde, güvenli binalarda yaşamak için kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi.