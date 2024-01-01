O illerde uykular kaçacak! Tam 485 tane birden var: Tir tir titretecek

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Samsun'da katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Deprem riskinin devam ettiği Türkiye'de, Bakan Özhaseki, 485 aktif fay hattının enerjisini dışarı çıkarmasını engellemenin tek yolunun kentsel dönüşümü olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar...

O illerde uykular kaçacak! Tam 485 tane birden var: Tir tir titretecek
Yayın Tarihi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Samsun'da katıldığı bir programa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, Türkiye'nin deprem gerçeği ve bu doğal afetle mücadelede alınacak tedbirler üzerinde durdu. Türkiye genelinde hala aktif durumda olan 485 fay hattının enerjisini dışarı çıkarmasına engel olamayacaklarını ifade eden Bakan, bu durumla baş etmenin tek yolunun kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı.

HIZLI VE ETKİLİ ADIMLAR ATILMALI

1

Bakan Özhaseki'nin belirttiği gibi, Türkiye'nin deprem ülkesi olması ve mevcut fay hatlarındaki hareketliliğin önlenememesi, kentsel dönüşümün aciliyetini ortaya koyuyor. Özellikle 1950-2000 yılları arasında inşa edilen binalarda depreme dayanıklılık konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Bakan, bu sorunun çözümünün kentsel dönüşüm olduğunu dile getirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki, "Dünya üzerinde bu işin başka bir yolu bulunamadı" diyerek kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparken, Samsun özelinde TOKİ'nin yaptığı çalışmalara da değindi. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında sanayi alanlarının taşınması gibi çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin deprem riskine karşı alması gereken tedbirlerin başında kentsel dönüşüm geldiğini ifade eden Bakan Özhaseki, bu konuda hızlı ve etkili adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin deprem gerçeğiyle barışık bir şekilde, güvenli binalarda yaşamak için kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Öne Çıkanlar
Ömer 38.bölüm bu hafta var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Ömer 38. yeni bölüm fragmanı Ömer 38.bölüm bu hafta var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Ömer 38. yeni bölüm fragmanı
Aile Destek Ödemeleri 2024 ne kadar oldu, kaç TL? Aile Destek Yardımına zam geldi mi, son durum ne? Aile Destek Ödemeleri 2024 ne kadar oldu, kaç TL? Aile Destek Yardımına zam geldi mi, son durum ne?
Android telefon, tablet kullanıcıları banka hesaplarınızı hemen kontrol edin Android telefon, tablet kullanıcıları banka hesaplarınızı hemen kontrol edin
Çok Okunanlar
Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartsız memur alımını başlattı! Bu şartları sağlayan kadroyu kapacak Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartsız memur alımını başlattı! Bu şartları sağlayan kadroyu kapacak Aile Bakanlığı boş kadro açtı! Yüzlerce kişiyi memur yapacak: Başvuru şartlarına dikkat! Aile Bakanlığı boş kadro açtı! Yüzlerce kişiyi memur yapacak: Başvuru şartlarına dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü binlerce boş kadro açtı! İş arayanlar bu iki şart uysa yeter Karayolları Genel Müdürlüğü binlerce boş kadro açtı! İş arayanlar bu iki şart uysa yeter KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilir! SGK dev personel alımı için start verdi KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilir! SGK dev personel alımı için start verdi Maliye Bakanlığı'ndan sürpriz memur alımı! Bu bölümlerden mezun olan yaşadı: Yüksek maaşla işe alınacaklar Maliye Bakanlığı'ndan sürpriz memur alımı! Bu bölümlerden mezun olan yaşadı: Yüksek maaşla işe alınacaklar Tarım Bakanlığı başvuruları açtı! KPSS şartı dahi aranmadan memur alımı yapılacak Tarım Bakanlığı başvuruları açtı! KPSS şartı dahi aranmadan memur alımı yapılacak