O illerde yaşayanlara iş fırsatı! Türkiye Elektrik İletişim AŞ işçi alımı yapacak

TEİAŞ 16 işçi alımı yayınlanırken Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlanan duyuruyla beraber Resmi Gazete'de paylaşıldı.

O illerde yaşayanlara iş fırsatı! Türkiye Elektrik İletişim AŞ işçi alımı yapacak
Yayın Tarihi:

TEİAŞ işçi alımı illere göre kontenjan dağılımı yayınlanırken memur ve sözleşmeli personel alımlarında haberdar olunmasına yardımcı olunur. Sözlü sınava katılacak adayların uyması gereken şartlar ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Adaylarda aranan şartlar üzerinde İŞKUR iş ilanlarında şirketimiz internet sitesinden ilan edilir. Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler üzerinden açık iş sayısının dört katı olurken öncelikli olarak yer aldığı listeler esas alınırken açık iş sayısının dört katı aday noter huzurunda yapılarak sözlü sınava davet edilir.

TEİAŞ TEKNİKER ALIMI

TEİAŞ

BAŞVURU TARİHİ

Durumların talep şartlarına uyulurken İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanırken 15-19/01/2024 tarihleri arasında 5 gün içerisinde İŞKUR sitesinden iş arayan linklere giriş yapılarak TC kimlik numarası ve şifre ile giriş sağlanarak e devlet üzerinden başvurular tamamlanır.


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