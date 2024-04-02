O kişiler saat 05.00-10.00 arası dışarı çıkmasın! Acil uyarı yapıldı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Uzun, bahar aylarının gelmesiyle birlikte artan polenlerin çocuklarda alerjik hastalıkları tetiklediğini vurguluyor. Polenlerin etkisiyle ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar, çocukların yaşam kalitesini düşüren önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor.

Uzmanlar, özellikle ağaç ve ot polenlerinin havaya yayılmasıyla ortaya çıkan bahar alerjisinin, çocuklarda astım, saman nezlesi gibi alerjik hastalıkların semptomlarını şiddetlendirebileceğini belirtiyorlar. Polen miktarının artmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarının da daha yaygın hale geldiğine dikkat çekiyorlar.

Doç. Dr. Hakan Uzun, "Bahar aylarında artan polen miktarı, solunum yolu enfeksiyonlarıyla birleşerek, polen alerjisi olan çocuklarda semptomların artmasına ve solunum yolu rahatsızlıklarının şiddetlenmesine katkıda bulunabilir" ifadelerini kullanıyor.

Ailelerin çocuklarını alerjik reaksiyonlardan korumak için bilinçli olmaları ve belirtilere dikkat etmeleri önem taşıyor. Özellikle burun akıntısı, hapşırma ve gözlerde kaşıntı gibi belirtiler görüldüğünde, bir sağlık uzmanına başvurulması gerekiyor.





UZMANLARDAN BAHAR ALERJİSİ OLANLARA UYARI





Doç. Dr. Hakan Uzun, çocuklarda bahar alerjisinin belirtilerini şöyle açıklıyor: "Genellikle nezle, burun tıkanıklığı, hapşırma, burun ve damakta kaşıntı, gözlerde sulanma ve kaşıntı, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlarla kendini gösterir. Bu belirtiler, özellikle rüzgârlı günlerde ve polenlerin havada uçuştuğu zamanlarda daha yoğun olabilir."

Alerji tedavisinde doğru teşhisin ve alerjenin belirlenmesinin önemine vurgu yapan Uzun, alerjiden korunmanın etkili bir tedavi yöntemi olduğunu belirtiyor. Ancak polenlerin tamamen ortadan kaldırılmasının her zaman mümkün olmayabileceğini ifade ediyor.

Uzun, alerjenlerden korunma amacıyla çocuklar için maskelerin kullanılabileceğini ve polenlerin havada uçuşma miktarının daha az olduğu saatlerde dışarı çıkmanın faydalı olabileceğini öneriyor. Ayrıca, çocukların ellerini sık sık yıkamasını sağlamak, sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmek de alerji ile mücadelede önemli adımlar olarak belirtti.

Uzun, polenlerin en yoğun salgılandığı zaman diliminin sabahın erken saatleri olduğunu özellikle vurgulayarak, 05:00-10:00 arasında dışarı çıkmanın riskli olabileceğini ifade ediyor. Bu saatlerde dışarı çıkmanın mümkünse kaçınılması gerektiğini belirtti.