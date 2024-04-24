O şartı sağlayan bireye 1 Euro'luk ev satışı başladı! Başvuran alıyor

Son yıllarda, terk edilmiş kasabaları canlandırmak için oldukça ilginç bir yöntem ön plana çıkıyor. bir çok ülkede yaşam alanı azalmış bölgelerdeki kimi evler 1 Euro'dan satışa sunularak, nüfus yoğunluğunun arttırılması hedefleniyor. İtalya'da son yılların en popüler kampanyası olarak bilinen 1 Euro'ya ev satışı konusu, son zamanlarda Fransa'ya da sıçramış durumda. Küçük kasabalar, bu cazip teklifle yeni sakinler çekmeyi ve eski binaları yenilemeyi amaçlıyor.

Genellikle tadilata ihtiyacı olan, kullanılmayan binaları olan ve yaşam alanının sıfıra inmiş ya da inmek üzere olan bölgelerde yaşam alanı oluşturma konusu bu programın oluşturulma sebebi olarak bilinirken, Alıcılar, evi satın aldıktan sonra belirli bir süre içinde tadilatı tamamlamayı ve oraya taşınmayı taahhüt ediyorlar. u sayede kasabadaki hayatın canlanması hedeflenirken, eski binaların da yenilenmiş olarak çevre gelişimine ve nüfusa katkıda bulunuluyor.

Fransa'nın Saint-Amand-Montrond kasabası da bu bölgelerden biri. Yaklaşık 9 bin nüfusu kalan kasabada yaşam alanınıj genişletilmesi adına başlatılan programda belli şartlara imza atan bireye 1 Euro'dan eski ev veriliyor. Bu sayede ise boş konut sayısının azalması hedefleniyor. Saint-Amand-Montrond'da 1 euroluk ev satın almak isteyenler, tadilat masraflarını karşılayacağına dair imza atarken, şehre yerleşme ve iş kurma konusunda da taahhüt isteniyor. Sadece turistik olarak ev satın almak isteyen bireylere uygulamanın kapalı olduğu belirtilmiş bulunuyor. 1 euroluk ev satışı, terk edilmiş kasabaları canlandırmak için yeni ve ilgi çekici bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulama, hem binaların yenilenmesine hem de nüfusun canlanmasına katkıda bulunuyor.