O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, çeşitli akademik ve idari birimlerde görevlendirilmek üzere 121 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular, 22 Temmuz 2024'te başlayacak ve 5 Ağustos 2024'e kadar devam edecek. Detaylar ve başvuru şartları aşağıda yer almaktadır.

GENEL ve ARANAN ŞARTLAR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları sağlaması gerekmektedir. Bu genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak gibi koşullar yer almaktadır.

Adayların ayrıca, askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş olması gerekmektedir.

KORUMA ve GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR





Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için ek şartlar bulunmaktadır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesindeki şartları taşımanın yanı sıra, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya engel bir durumu olmamalıdır. Ayrıca, geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kartına sahip olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, belirli boy ve kilo şartlarını sağlamak gibi özel koşullar da aranmaktadır.

DESTEK PERSONELİ KADROSU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Destek Personeli kadrosuna başvuracak adaylar için ise temizlik görevlerini yerine getirebilecek sağlık durumuna sahip olmak, çeşitli temizlik ve bakım görevlerini üstlenebilmek gibi koşullar bulunmaktadır. Bu pozisyon için başvuran adayların 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvurular, e-Devlet üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfası üzerinden yapılacaktır. Adaylar, sadece tek bir unvan için başvuru yapabilecek olup, birden fazla ilan numarası ile başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru sırasında SGK hizmet dökümü, gerekli belgeler ve sertifikalar yüklenmelidir. Temizlik personeli için sağlık beyanı ve tam teşekküllü sağlık raporu atanma hakkı kazanan adaylardan istenecektir.

Atanmaya hak kazanan adayların asil ve yedek listeleri, Kariyer Kapısı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, belirtilen genel ve özel şartları sağlamadığı takdirde atamaları iptal edilecek ve yedek adaylar arasından yerleştirme yapılacaktır.



Başvuru süreci sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya başvurulan pozisyonun şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. KPSS puanı eşit olan adaylar arasında yaşça büyük olan tercih edilecektir.



Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak yapılabilecek ve on iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.

Bu ilan, tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvurular, 22 Temmuz 2024 saat 12:30'dan itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacak ve 5 Ağustos 2024 saat 23:59'a kadar devam edecektir. Adayların sadece tek bir unvan için başvuru yapması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

SGK uzun vade hizmet dökümü

İlgili belgeler ve sertifikalar

Temizlik personeli için sağlık beyanı ve tam teşekküllü sağlık raporu

SONUÇLARIN DUYURULMASI ve İTİRAZ SÜRECİ

Atanmaya hak kazanan adayların listeleri, Kariyer Kapısı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sitesinden duyurulacaktır. İtirazlar, beş iş günü içinde yazılı olarak yapılabilecektir.











