O Üniversitesiye Sözleşmeli Personel Alımlar Başladı! KPSS Şartı Sadece 50! İşte Dolgun Maaşlar ve Başvuru Detayları

Selçuk Üniversitesi'nde 87 Yeni Personel! Başvurular Bugün Başlıyor!

Selçuk Üniversitesi, 23 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 87 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre 48. Madde şartlarını taşıyan adaylar arasından KPSS puanına göre yapılacak.







İlan kapsamında üniversite, 657 sayılı kanunun 4/B maddesi uyarınca 87 sözleşmeli personel alacaktır. Alınacak personellerin mezuniyet, pozisyon ve sayı dağılımı şöyledir:

Lise Mezunu: 11 Temizlik Personeli, 15 Hasta Bakıcı, 2 Aşçı, 2 Şoför

Ön Lisans Mezunu: 1 Biyomedikal Tekniker, 2 Büro Personeli, 20 Sağlık Teknikeri, 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Lisans Mezunu: 40 Hemşire, 2 Eczacı, 1 Dil ve Konuşma Terapisti, 3 Büro Personeli, 1 Sağlık Fizikçisi





Başvuru yapmak isteyen adayların 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Bunlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, sağlık açısından görev yapmaya elverişli olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, suç hükümlülüğü bulunmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ayrıca adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli veya yaşlı aylığı almıyor olmaları da gerekmektedir.

Başvuru yapacak adayların 2022 yılında yapılan KPSS’den belirli puan türlerinden en az 50 puan almış olmaları da şarttır. Bu puan türleri şunlardır:

Lise Mezunu: P94

Ön Lisans Mezunu: P93

Lisans Mezunu: P3

Başvurular online olarak yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvuru tarihleri 23 Şubat - 8 Mart 2024 arasındadır. Başvuru adresi için BURAYA tıklaya bilirsiniz.





• Selçuk Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular online olarak personelilan.selcuk.edu.tr adresinden yapılabilecek.

• Selçuk Üniversitesi personel alımı için KPSS puanı kaç olmalı?

Lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekiyor.

• Selçuk Üniversitesi personel alımı için başvuru tarihleri ne zaman?

Başvurular 23 Şubat - 8 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.